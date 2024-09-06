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MOU深化商機 韓擴大採購台灣結球萵苣導入速食

中央社／ 台北6日電

農業部今天表示，部長陳駿季率團訪韓，見證加洲果菜運銷合作社與韓國W-trading公司簽署台灣蔬果採購合作備忘錄（MOU），將擴大採購台灣結球萵苣，並導入韓國速食供應鏈。

農業部國際事務司發布新聞指出，陳駿季2日到6日率團訪問日、韓，5日赴韓，見證位在高雄市的加洲果菜運銷合作社與韓國W-trading公司簽署台灣蔬果採購合作備忘錄，W-trading公司同意將擴大採購台灣結球萵苣，並導入韓國速食供應鏈，讓韓國消費者能吃到台灣鮮甜的美生菜。

陳駿季致詞時表示，過去台灣農產品外銷韓國以水產品為主，蔬菜類則以結球萵苣、洋蔥、芒果和鳳梨等最大宗，其中結球萵苣近年成長迅速，政府特別輔導生產端業者落實符合國內和輸出國的食品安全規範，也協助業者建立冷鏈系統，確保供貨品質。

駐韓國代表處也重視此次雙方業者簽署的農業貿易合作備忘錄。

5日訪韓行程，農業部訪問團也與韓國農水產食品流通公社（aT公社）座談，就氣候變遷對農業的影響、省工機械導入及智慧農業等議題交流。農業部評估，台韓產季有差異，可互相補足農產品，達到持續供應效益，藉此克服氣候變遷帶來的挑戰。

農業部統計，民國110到112年，台灣蔬果出口韓國平均約4331公噸，出口值20.7億元，品項以結球萵苣、芒果及鳳梨為主，其中結球萵苣2018年的1083公噸，增至2023年的3152公噸，出口量僅次於輸銷日本。

此外，農業部指出，受惠於韓國至今年9月30日針對部分蔬果品項實施進口零關稅優惠措施，台灣芒果、鳳梨1月至7月輸韓量分別為749及433公噸，較去年同期增加19.3%及3.1倍。

農業部 陳駿季

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