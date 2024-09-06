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立榮航空推秋季澎湖之旅 2天1夜最低只要3664元

攝影中心／ 記者季相儒／桃園機場即時報導
海上觀賞澎湖西嶼壯麗的自然美景，體驗SUP立槳行程，是享受休閒時光的好去處。圖／立榮假期提供
海上觀賞澎湖西嶼壯麗的自然美景，體驗SUP立槳行程，是享受休閒時光的好去處。圖／立榮假期提供

澎湖群島一直是國內旅遊的熱門地點，澎湖擁有湛藍的海水、獨特的玄武岩地質和豐富的漁業文化，立榮航空與長汎旅行社攜手澎湖國家風景區管理處合作，整合澎湖在地業者，特別規劃了「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗之旅，行程包含漁人文化體驗、探索海上秘境等，透過不同的水陸觀光體驗，帶領旅客感受秋季澎湖的不同魅力，即日起至9月30日止，至立榮假期官網訂購，兩天一夜只要 3664元起，輸入折扣碼「PENJOY24」，再享每筆訂單500元折扣，加購指定遊程享4人同行，1人免費。

行程規劃將帶領旅客到澎湖魚市場，深入了解當地的漁貨與生態，從卸魚、競標到展示各式捕撈技法與漁具、漁船，感受在地市場的獨特氛圍並學習專業挑選秘笈；此外，行程當中也特別加入永續元素，與民眾一起關心全球海洋資源面臨過度捕撈、環境汙染及氣候變遷，並教導認識當地的季節魚貨，以及如何選擇美味又符合永續概念的海鮮。

在活動方面，特別安排體驗親子共遊新玩法「敲魚乾」，透過寓教於樂的方式讓旅客瞭解在沒有冰箱的年代，澎湖人如何用鹽漬、蒸煮、日曬和發酵等方法保存漁獲，以及透過這個活動，認識「魚乾君」的一生，體驗漁村的家庭代工與家常美味，明白惜食文化在這片土地上的重要性。

喜歡藝術的民眾，另可自費參加魚標本與魚拓課程，不僅可以學習如何製作精美的魚標本，還能透過魚拓藝術，將大海的記憶保存在紙上，創造一份獨屬於自己與美麗海洋的深厚聯繫。

從海上觀賞澎湖西嶼壯麗的自然美景是「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」另一特色，行程將安排從馬公本島乘船到西嶼，比開車省下一半的時間，登島後將安排參觀鯨魚洞特殊的海蝕地形、人稱台版馬爾地夫的小池角雙曲橋，以及古色古香的二崁聚落。

在一天行程的尾聲，將安排出航前往只有退潮時才能見到的神秘沙洲，算準潮汐時間才能踏上的柔軟沙灘，在這片秘境欣賞染成橙黃色的絢麗天空，旅客除了可以看著夕陽緩緩沉入海平面、拍攝網美風造型泳圈，也可以在遼闊海面上盡情體驗SUP立槳、划獨木舟等各式水上活動。

立榮假期機加酒線上訂購平台整合航班、旅宿及單車遊程等各式行程，旅客可一站購足安排好澎湖之旅，還可選擇台北、台中、高雄等城市出發，享受便捷與完美的旅遊體驗。此外，民眾也可以挑選長汎假期的澎湖團體遊程，一起發現澎湖的無限可能。

「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」行程安排魚拓壓壓樂體驗，用寓教於樂的方式創造旅客與海洋的連結。圖／立榮假期提供
「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」行程安排魚拓壓壓樂體驗，用寓教於樂的方式創造旅客與海洋的連結。圖／立榮假期提供
「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」行程中特別安排「敲魚乾」體驗活動，手把手教導旅客在地的魚乾吃法。圖／立榮假期提供
「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」行程中特別安排「敲魚乾」體驗活動，手把手教導旅客在地的魚乾吃法。圖／立榮假期提供

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