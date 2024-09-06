強颱魔羯可望是今年風王 粉專估傍晚登陸海南島

魔羯颱風目前是強烈颱風，中央氣象署說，強颱魔羯上午8時的中心位置在海口東南東方220公里的海面上（鵝鑾鼻西南西方930公里的海面上），以每小時19公里速度，向西北西進行，中心附近最大風速每秒58公尺（即每小時209公里），相當於17級風。

氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，魔羯颱風再度增強，暫時成為今年度的風王，颱風中心已經靠近海南島，預計今天傍晚左右就會登陸。

中央氣象署預報員趙竑今天表示，強颱魔羯的颱風眼明顯，對流相當扎實，往西移動、朝海南島前進，也有可能移動到中南半島附近，提醒未來前往該地的民眾要多加注意颱風最新動態。雖然魔羯颱風遠離台灣，但還是為台灣帶來長浪，今天至周日包括南部、澎湖、蘭嶼、綠島容易有長浪。