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茶垢、咖啡垢難清？達人分享泡一物免刷像全新 一票人同聲：真的神

聯合新聞網／ 綜合報導
茶壺、咖啡壺或杯子使用完畢未即時徹底清潔，容易卡上垢，相當難刷除，一名網友分享一法寶輕鬆去除茶垢。示意圖／Ingimage
茶壺、咖啡壺或杯子使用完畢未即時徹底清潔，容易卡上垢，相當難刷除，一名網友分享一法寶輕鬆去除茶垢。示意圖／Ingimage

不少台灣人喜歡自己泡茶或咖啡喝，不過若茶壺、咖啡壺或杯子使用完畢未即時徹底清潔，容易卡上垢，相當難刷除。對此，一名網友分享將沾滿茶垢和咖啡垢的杯子泡在過碳酸鈉裡，泡完後瞬間變成像全新的透明杯，十分神奇，讓許多網友驚呼連連。

網友在《Threads》發文貼照，表示家中有個茶壺，雖然每次泡完茶都有用水沖洗後晾乾，日積月累下還是沾滿嚴重茶垢，日前原PO使用「過碳酸鈉」加水清潔茶壺，浸泡一陣子後恢復成原先透明清亮的樣子，令她不禁讚嘆「像新的一樣」。

除此之外，原PO也在保溫杯裡加過碳酸鈉和水，以及把有汙垢的刀子同樣泡在過碳酸鈉水裡，「泡完也乾淨溜溜」。

貼文一出，網友紛紛留言「咖啡茶垢超煩，清潔三寶過碳酸納、檸檬酸、小蘇打粉很適合買起來」、「過碳酸鈉洗茶垢超狂，熱水泡著不用刷就亮晶晶」、「記得有漆的不能用，會一起乾乾淨淨，漆都掉光光」、「過碳酸鈉真的超好用！比起小蘇打跟檸檬酸，我更愛過碳酸鈉」、「無毒又安全，拿來泡白衣服也行，但切記不能與小蘇打或檸檬酸共用」、「過碳酸鈉真的超神」。

事實上，過碳酸鈉適合用在清除頑垢、殺菌使用及殺菌，遇水分解後的物質是自然物質，基本上無腐蝕性、對人體亦無危害。不過要注意的是長時間接觸皮膚可能導致皮膚癌或是過敏現象發生，建議使用時配戴手套。另外，過碳酸鈉遇水分解容易形成氧氣，當金屬製品遇上氧氣時易氧化，不建議清潔任何金屬製品。

由 @isabellathatgirll 發佈
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保溫杯 咖啡

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