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立榮、長汎假期推澎湖秋季深度之旅 2天1夜3664元起

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗之旅包含漁人文化體驗、探索海上秘境等。圖／長汎假期提供
「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗之旅包含漁人文化體驗、探索海上秘境等。圖／長汎假期提供

立榮航空、長汎旅行社與澎湖國家風景區管理處合作，整合澎湖在地業者，規畫「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」深度體驗之旅，包含漁人文化體驗、探索海上秘境等，即日起至9月30日至立榮假期官網訂購，2天1夜3664元起，輸入折扣碼「PENJOY24」再享每筆訂單500元折扣，加購指定遊程享4人同行1人免費。

長汎假期表示，「立榮假期─漁您同饗，秘境同遊」行程，帶領旅客到澎湖魚市場，深入了解當地的漁貨與生態，從卸魚、競標到展示各式捕撈技法與漁具、漁船，感受在地市場氛圍，並學習專業挑選秘笈；此外，也關心全球海洋資源面臨過度捕撈、環境汙染及氣候變遷等議題。

長汎假期指出，在活動方面，安排體驗親子共遊新玩法「敲魚乾」，讓旅客了解在沒有冰箱的年代，澎湖人如何用鹽漬、蒸煮、日曬和發酵等方法保存漁獲，透過活動認識「魚乾君」的一生，另可自費參加魚標本與魚拓課程，學習製作魚標本，並透過魚拓藝術，將大海的記憶保存在紙上。

長汎假期也說，從海上觀賞澎湖西嶼美景是遊程另一特色，將安排從馬公本島乘船到西嶼，登島後參觀鯨魚洞特殊的海蝕地形、人稱台版馬爾地夫的小池角雙曲橋，以及古色古香的二崁聚落，最後出航前往只有退潮時才能見到的神秘沙洲，旅客除了可以看著夕陽沉入海平面，也可以體驗SUP立槳、划獨木舟等各式水上活動。

澎湖 馬爾地夫

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