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健保9月納2醫材 心律去顫、肌張力不全治療添利器

中央社／ 台北6日電

衛生福利部中央健康保險署今天表示，9月起「皮下植入式心律去顫器」及「充電式深層腦部刺激器」2項新醫材納入給付，健保挹注預算共約7650萬點，估每年約90名病人受惠。

健保署透過新聞稿說明，心律去顫器是預防心因性猝死的重要醫材，健保自民國92年起已將用於心臟除顫療法，治療危及生命的心室頻脈，經靜脈植入式心律去顫器納入給付。

然而，對無法裝置傳統經靜脈植入式心臟去顫器、有靜脈血管通路異常或較小孩童，則需透過皮下植入式心律去顫器進行治療。自今年9月起納入健保給付後，每組支付點數95萬點，每年約有30名病人受惠，1年健保支出約2850萬點。

針對藥物或肉毒桿菌治療無效的肌張力不全病人，健保署指出，深層腦部刺激術（DBS）經實證醫學為最有效治療方式，因治療時所需電量較大，若能透過使用充電式深層腦部刺激器，對病情改善度較佳。

由於考量肌張力不全病人以年輕人居多，當病患動作出現困難障礙，常造成家庭照顧及經濟沉重負擔。健保署與神經科臨床專家及各醫材許可證持有者共同合作，將整組充電式深層腦部刺激器特材納入健保給付，每組支付點數83萬4310點，每年約有58名病人受惠，1年健保支出約4800萬點。

健保署長石崇良表示，為確保國民基本醫療需求和健康利益，健保署將持續爭取健保預算，努力將具有實證效益且臨床治療需求的新醫材納入健保，以減少民眾經濟負擔，並增進醫療價值與民眾健康。未來若有醫材給付建議，歡迎各界提供寶貴意見，健保署將持續精進醫療照護品質及守護全民健康福祉。

健保署 醫材

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