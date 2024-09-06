觀光署推東部旅遊優惠攻略 花蓮3天2夜2人最高省3240元

0403花蓮地震、凱米颱風接連重創東部觀光，為鼓勵國人振興宜花東旅遊，交通部觀光署推薦超值旅遊攻略，台中出發3天2夜花東之旅，搭配Taiwan PASS、台灣好行與住宿振興優惠，兩人平均可省下至少3200元；台北出發3天2夜的台東之旅，搭配Taiwan PASS、台灣觀巴振興優惠，兩人可省下約2800元。

觀光署表示，「Taiwan PASS台鐵版-花蓮振興方案」2人同行1人免費優惠現已加碼至7000套；住宿方面提供自由行花東住宿每房最高1000元補助，團客入住花蓮最高補助2萬元、台東補助1.5萬元；再搭配宜花東地區台灣好行免費、台灣觀巴2折等，鼓勵民眾利用相關振興組合出超值旅遊。

觀光署署長周永暉表示，「Taiwan PASS」是台灣好玩卡變身而來，除了國際版外，還推出台鐵版，此張卡整合「台鐵5日周遊券」、「捷運4選1」及「台灣好行4選1」，因應花蓮振興方案推出2人同行1人免費的超值優惠（原價2人5600元，優惠價2800元），還可搭配多項旅運及住宿等振興措施。

觀光署舉例，從台中搭乘台鐵自強號前往花蓮3天2夜旅遊，兩人使用Taiwan PASS現省460元（來回原價3260元，使用Taiwan PASS 2800元），搭配免費台灣好行縱谷花蓮線（原價每人390元，優惠免費）前往慶修院、鯉魚潭、花蓮觀光糖廠，並使用花蓮住宿加碼優惠折抵每人每房1000元，兩人平均整趟旅程可省下3240元。

如從台北搭乘台鐵自強號前往台東3天2夜旅遊，利用Taiwan PASS現省332元（來回原價3132元，使用Taiwan PASS 2800元），再搭配台灣觀巴東海岸南段一日遊（原價每人1600元，優惠價320元），可前往東海岸加路蘭、三仙台、都歷海灘來趟跳浪之旅，兩人平均整趟旅程至少可省下2892元。