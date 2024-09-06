阿里山四季茶旅成果發表 輔導業者打造專屬遊程

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處打造「阿里山四季茶旅」活動品牌已邁入第7年，今天在台北1915荷造り場辦理「阿里山四季茶旅成果發表暨行銷記者會」，從茶飲、茶酒、茶器、茶皂及茶席等輔導業者找尋專屬特色，預計將於9月16日至17日及11月23日至24日展現茶旅達人訓練成果，打造具特色的遊程吸引旅客。

「阿里山四季茶旅成果發表暨行銷記者會」今由嘉義在地雯翔舞團帶來茶舞表演，展現茶葉於自然環境中的生長過程，象徵著茶文化的傳承與無盡可能，氣氛熱絡。

阿里山管理處副處長陳榮欽表示，茶一向是阿里山最重要的產物之一，轄區內從事茶業生產人口為大宗，因此創立阿里山四季茶旅的活動品牌，從培訓茶旅達人，透過認識台灣特色茶區、阿里山特色茶及製程、泡茶技巧及演練透過學術課的展演考評，透過一系列課程，從茶飲、茶酒、茶器、茶皂及茶席等輔導業者找尋專屬特色與方向。

阿里山管理處也說，秋、冬季茶旅預計將於9月16日至17日及11月23日至24日展現茶旅達人的訓練成果，將所學帶入遊程中，打造具特色的遊程，結合當地的自然景觀及生態元素，於阿里山不同季節的地景風貌中品茗茶湯滋味，吸引更多的遊客駐足賞玩，延長旅客停留時間。