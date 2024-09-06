快訊

拔樁？盧秀燕夜宴韓國瑜過半藍委 兩大派系龍頭壯聲勢

泰國最年輕女總理！塔克辛家族重掌大權，卻危機顯現？

民眾黨號召全民開講抗議司法濫權 首站周日立院旁登場

聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里山四季茶旅成果發表 輔導業者打造專屬遊程

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
阿里山國家風景區管理處今於台北1915荷造り場辦理「阿里山四季茶旅成果發表暨行銷記者會」。記者周湘芸／攝影
阿里山國家風景區管理處今於台北1915荷造り場辦理「阿里山四季茶旅成果發表暨行銷記者會」。記者周湘芸／攝影

交通部觀光署阿里山國家風景區管理處打造「阿里山四季茶旅」活動品牌已邁入第7年，今天在台北1915荷造り場辦理「阿里山四季茶旅成果發表暨行銷記者會」，從茶飲、茶酒、茶器、茶皂及茶席等輔導業者找尋專屬特色，預計將於9月16日至17日及11月23日至24日展現茶旅達人訓練成果，打造具特色的遊程吸引旅客。

「阿里山四季茶旅成果發表暨行銷記者會」今由嘉義在地雯翔舞團帶來茶舞表演，展現茶葉於自然環境中的生長過程，象徵著茶文化的傳承與無盡可能，氣氛熱絡。

阿里山管理處副處長陳榮欽表示，茶一向是阿里山最重要的產物之一，轄區內從事茶業生產人口為大宗，因此創立阿里山四季茶旅的活動品牌，從培訓茶旅達人，透過認識台灣特色茶區、阿里山特色茶及製程、泡茶技巧及演練透過學術課的展演考評，透過一系列課程，從茶飲、茶酒、茶器、茶皂及茶席等輔導業者找尋專屬特色與方向。

阿里山管理處也說，秋、冬季茶旅預計將於9月16日至17日及11月23日至24日展現茶旅達人的訓練成果，將所學帶入遊程中，打造具特色的遊程，結合當地的自然景觀及生態元素，於阿里山不同季節的地景風貌中品茗茶湯滋味，吸引更多的遊客駐足賞玩，延長旅客停留時間。

※ 提醒您：禁止酒駕，飲酒過量，有害健康

阿里山國家風景區管理處透過一系列課程，從茶飲、茶酒、茶器、茶皂及茶席等輔導業者找尋專屬特色與方向。記者周湘芸／攝影
阿里山國家風景區管理處透過一系列課程，從茶飲、茶酒、茶器、茶皂及茶席等輔導業者找尋專屬特色與方向。記者周湘芸／攝影

達人 阿里山

延伸閱讀

罕見「灰白」台灣獼猴出現新中橫公路 灰白體毛色成因動物學者解謎

阿里山之旅摔傷 女遊客告林鐵處、林務分署賠百萬

綜藝節目9月4日至嘉義取景 觀音瀑布一日限定免費入園

攀特富野古道跌落20公尺深邊坡 消防救出54歲女登山客送醫

相關新聞

強颱摩羯影響 長榮航空宣布明天桃園-河內航班全數取消

受強烈颱風摩羯影響，長榮航空宣布，明天桃園-河內來回航班全日取消，8日桃園-河內全日來回航班均會放大機型為波音777-3...

強颱魔羯可望是今年風王 粉專估傍晚登陸海南島

魔羯颱風目前是強烈颱風，中央氣象署說，強颱魔羯上午8時的中心位置在海口東南東方220公里的海面上（鵝鑾鼻西南西方930公...

桃園以北熱慘 魔羯颱風太強掀長浪 下周一變天

目前西北太平洋有2個颱風，中央氣象署預報員趙竑表示，魔羯颱風目前距離台灣相對比較遙遠，沒有什麼影響，行進方向往西移動、海...

9月星空精彩！土星衝、最亮慧星現身 到二寮追星看日出

土星環即將消失？南瀛天文館表示，隨著9月的到來，一系列令人振奮的天文現象也即將到來，包含9月8日的土星衝、土星合月、水星...

摩羯颱風影響 星宇航空宣布取消明台北往返河內2航班

受摩羯（Yagi）颱風影響，星宇航空今再宣布，將取消9月7日JX717、JX718 台北往返河內航班，呼籲旅客於搭機前留...

貝碧佳颱風將生成？ 賈新興估下周這2天有機會

目前太平洋地區有2個颱風，包括強烈颱風摩羯，以及輕度颱風麗琵。近期是否還有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。