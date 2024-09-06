原住民族文學前進澳洲 作家撒可努墨爾本開講

台灣軟實力不斷在國際間被看見，排灣族作家亞榮隆．撒可努今天在澳洲墨爾本大學開講，分享他的創作經驗及原住民文學之路。

根據國立台灣文學館發布的新聞稿，由台文館和澳洲墨爾本大學合辦的「用筆來唱歌——台灣原住民族文學展」，5日舉行開展典禮，撒可努以「我的世界一直存在沒有消失」為題演講，現場迴響熱烈。

墨爾本大學亞洲中心教授史峻（Craig A. Smith）致詞表示，20年前在台灣的第1場演講就是在台文館，20年後又在墨爾本大學與台文館合作展覽，對他來說別具意義，希望這會成為雙方長期合作的開端。

撒可努唱出排灣族的禮讚，回應史峻的熱烈歡迎。

新聞稿指出，在文化部「風潮計畫」（TaiwanBrand Campaign）的支持下，台文館近年已前往日、英、荷、美、法、捷、斯洛伐克、奧、德、西、匈、波蘭等12個國家，共舉辦22檔展覽、邀請11名作家到各國演講。

其中有關原住民族文學展，去年曾至關島展出，與當地的查莫洛原住民交流，今年4月則前往愛爾蘭都柏林三一學院展出。

撒可努身兼作家與森林警察身分，為傳承排灣文化而創立「獵人學校」，撒可努的作品「獵人學校」曾獲巫永福文學獎首獎，並於2020年出版英譯本，為哈佛大學應用中文系的指定讀物，也翻拍成電影。

「用筆來唱歌——台灣原住民族文學展」即日起於墨大亞洲中心展至9月30日。