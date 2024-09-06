教團質疑撥補不公 何佩珊：勞保人數遠超軍公教

明年政府預計撥補勞保基金1300億元（含100億疫後特別預算），日前引發全國教師工會總聯合會抗議不公。勞動部長何佩珊接受自由時報「官我什麼事」提及此事，她說，過去25年來，政府已撥補給公教退撫基金5400億，但相對軍公教僅55萬人，勞保投保人數是1050萬人，按此比例，勞保應每年撥補3000億才對。

114年度中央政府總預算預計撥補勞保1200億，全教總認為，相較勞保，公教退撫基金撥補僅編列194億，且只願意分20年到位，相較於10年撥補方案，屆時恐多出710億元的代價。

何佩珊說，教師團體認為政府撥補不公，但過去25年來，政府已經撥補了5400億元給公教退撫基金，相對軍公教55萬人，勞保人數高達1050萬人，若按撥補公保規模來換算，應該每年撥補勞保3000億元才對。

她也解釋，勞保改革面向多元，但現在老年給付平均月領1.8萬元，賴總統認為已經沒有再砍給付的空間，因此勞保不是不改革，而是用別種方式改革，以社會最大共識的撥補來做，6年下來將累計挹注3870億元。

此外，何佩珊說，雖法定退休年齡65歲不延後，但日前已經修正勞基法第54條，明定勞雇雙方得協商延後強制退休年齡，這屬於一種「柔性延退」，只要勞資雙方合意協商，就可以延後退休，也搭配放寬企業留用高齡者的補助條件等獎補助措施、設置銀髮人才資源中心等，拉升中高齡及高齡者勞參率。