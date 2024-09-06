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桃園以北熱慘 魔羯颱風太強掀長浪 下周一變天

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
今天各地普遍還是有33至35度高溫，特別留意新竹以北、彰化、南部地區可能會有局部36度以上高溫，桃園以北可能會有37度以上極端高溫。本報資料照片
今天各地普遍還是有33至35度高溫，特別留意新竹以北、彰化、南部地區可能會有局部36度以上高溫，桃園以北可能會有37度以上極端高溫。本報資料照片

目前西北太平洋有2個颱風，中央氣象署預報員趙竑表示，魔羯颱風目前距離台灣相對比較遙遠，沒有什麼影響，行進方向往西移動、海南島前進，結構比較扎實，是強烈颱風，最大風速預估來到58米／秒，未來朝海南島移動，也有可能移動到中南半島附近，提醒未來前往該地的民眾要多加注意颱風最新動態。另外，日本東方海面的麗琵颱風，往北的方向移動，對台灣不會有直接影響。

趙竑表示，台灣附近還是偏南風到東南風，所以這幾天水氣比較偏多的狀況，台灣屬於低壓帶之內，所以後期天氣不穩定。

台灣目前雲量比較少，趙竑表示，上午天氣炎熱，由於南邊水氣多，南部留意整天不定時陣雨出現，其他各地注意午後降雨。

趙竑表示，明天之前偏南風，水氣比較多，屬於典型午後雷陣雨的天氣。不過，周日之後，日本南方海面有個低壓在生成，下周一、周二慢慢接近、影響到台灣。所以下周一、周二天氣會相當不穩定，留意低壓所帶來的影響。下周三、周四隨著低壓通過，台灣都還是低壓帶的範圍，環境比較偏向東風，所以東半部留意降雨，西半部地區以午後降雨為主。

高溫部分，趙竑表示，今天各地普遍還是有33至35度高溫，特別留意新竹以北、彰化、南部地區可能會有局部36度以上高溫，桃園以北可能會有37度以上極端高溫。明天之後環境水氣愈來愈多、雲量增加，高溫狀況略微下降1度左右，相較今天極端高溫機率稍微下降，留意大台北盆地、花東縱谷、中南部近山區有機會出現局部36度。

未來降雨趨勢，趙竑表示，今明兩天以午後降雨為主，雨區有些落差，南邊水氣多，南部、東南部這兩天還是有不定時局部性陣雨；中午過後降雨稍微不一樣，今天主要的午後降雨以中南部為主，其他山區也會有午後降雨，但大雨集中在中南部；明天水氣更多，午後降雨範圍更廣，除了中南部可能有局部大雨，北部山區也有局部大雨可能，甚至大雨有機會接近到近山區平地。

趙竑表示，周日低壓帶慢慢靠近，台灣附近的水氣、雲量比較多，不過整體降雨以午後為主。下周一、周二低壓帶影響、通過台灣附近，環境偏向東北風，北部、東北部降雨會變得比較明顯，雨區也會變得比較廣泛，花東地區局部短暫陣雨，中南部以午後降雨為主。還要視低壓帶移動到台灣的位置而定，這樣的降雨有不確定性在。

趙竑表示，未來水氣多，外出攜帶雨具備用。今天桃園以北可能出現37度以上極端高溫。魔羯颱風的颱風眼明顯，對流相當扎實，目前是強烈颱風，雖然魔羯颱風遠離台灣，但還是為台灣帶來長浪，今天至周日包括南部、澎湖、蘭嶼、綠島容易有長浪。

未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
未來降雨趨勢。圖／中央氣象署提供
高溫提醒。圖／中央氣象署提供
高溫提醒。圖／中央氣象署提供

颱風 高溫

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