高雄飲冰品9件腸桿菌超標 婆婆冰、三分春色在列

高市衛生局今天公布手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等現場調製飲品及冰品抽驗結果，共抽驗264件，其中有9件腸桿菌科超標與衛生標準不符，經輔導限期改善後再次抽驗均合格。

衛生局發布新聞稿表示，為維護市民夏季食用飲冰品衛生安全，持續針對轄內手搖飲店、冰果店、咖啡店及餐廳等現場調製飲品與冰品抽驗，抽驗冰品、冰塊、手搖飲料、果汁、配料等，此次共抽驗264件，檢驗衛生標準。未來持續無預警擴大查驗，保障食安。

衛生局公布檢驗結果，鹽埕區婆婆冰旗艦店、新興區三泉冰淇淋、三分春色（會社店）等8家，初驗時腸桿菌科不符標準，再次抽驗均合格。

衛生局表示，衛生標準若檢出微生物超標，將依違反食品安全衛生管理法第17條規定立即責令業者限期改正，經限期改正再抽驗仍不合格者，按同法第48條第8款規定，處新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲食品業者，應落實衛生自主管理，從業人員應保持良好衛生習慣，並落實作業場所環境及容器具衛生、注意原材料貯存等衛生管理，重視食品製程與確保品質。