台鐵：國慶假期加開56班 9月11日0時開放訂票

因應國慶假期疏運需求，台鐵公司6日公布自10月9日(星期三)起至10月14日(星期一)計6天，全線加開各級列車共計56班，國慶假期車票字9月11日(星期三) 0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。

台鐵公司指出，國慶假期即將到來，預期屆時將有旅運需求，因此在10月9日起至10月14日共計六天，全線加開各級列車共計56班。台北—台東EMU3000型自強號列車8班、彰化—台北—台東EMU3000型自強號列車2班、台北—高雄—台東EMU3000型自強號4班、七堵—彰化EMU3000型自強號直達車2班、七堵—高雄EMU900型區間快車6班。另為加強疏運旅客。10月9日至10月14日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

開放國慶假期車票訂購時間自9月11日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即時起可於台鐵公司官網及訂票APP「台鐵e訂通」查詢。