李堅鋼琴領奏 在莫札特音樂裡尋世外桃源

鋼琴家李堅應新象藝術邀請，將領奏長榮交響樂團，呈現全場莫札特鋼琴協奏曲。李堅說，音樂是尋找幻想與靈感，就像世外桃源，「我們所處的世界看不見，但不代表不存在。」

根據新象藝術提供資料，李堅母親是中國小提琴家俞麗拿，出身音樂世家的李堅從小習樂，16歲到巴黎參加「隆－蒂博國際鋼琴大賽（Long-ThibaudInternational Competition）」獲獎後，得到法國政府資助，在巴黎國立高等音樂學院學習。

李堅畢業後前往美國柯蒂斯音樂學院深造，成為作曲家貝多芬（Ludwig van Beethoven）第4代嫡傳弟子霍佐夫斯基（Mieczyslaw Horszowski）學生；李堅1989年24歲時應新象邀請首度訪台演出。

曾在柯蒂斯音樂學院任教的李堅回中國後，在上海音樂學院任鋼琴教授和系主任，也有室內樂演出及歌劇指揮等工作。

李堅接受媒體訪問時表示，音樂抽象難以言喻，這也是為什麼要到音樂廳聆賞演奏的原因。每名音樂家理解不同，彈奏也截然不同，「世外桃源不會是同一個模子」，音樂會現場精神交流，虛擬世界無可比擬。

李堅鼓勵年輕世代鋼琴家找出自己的聲音，年代相距幾百年的作曲家樂作要如何詮釋哪裡漸弱、哪裡漸強，「自己得找出邏輯，把樂曲變成自己的一部分。」

李堅說，深研後的理解對或不對，最終都變得不重要，「在我們尊重原作原譜的前提下，演奏就可以自由」。

李堅表示，已故新象藝術創辦人許博允與鋼琴家傅聰是他生命中「貴人」，青少年時遇到40多歲的傅聰，折服之際也會懷疑自己，進而探索自己，「過去想到一些跟音樂創作有關的心得，最喜歡跟許先生分享，2022年我來台北探望他，沒想到是最後一次。」

李堅說，這場音樂會是跟許博允的約定，將演奏作曲家莫札特「F大調第1號鋼琴協奏曲，作品 K37」（Wolfgang Amadeus Mozart： Piano Concerto in FMajor, K.37）、「B大調第18號鋼琴協奏曲」（Wolfgang Amadeus Mozart： Piano Concerto No. 18 inB-flat Major, K. 456）與「降E大調第22號鋼琴協奏曲」（Wolfgang Amadeus Mozart： Piano Concerto No.22 in E-flat Major, K. 482）。

李堅表示，3首基於調性而選，有和弦上關聯。莫札特靈感如泉湧，樂譜原稿清楚乾淨，像第1號鋼琴協奏曲是莫札特11歲寫成，架構雖簡潔，但樂團所有聲部都寫在裡面，非常厲害。

「極品．阿瑪迪斯--李堅-莫札特鋼琴協奏曲之夜」音樂會10日由李堅指揮領奏長榮交響樂團，在台北市國家音樂廳演出。