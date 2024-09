李堅鋼琴領奏 在莫札特音樂裡尋世外桃源

鋼琴家李堅應新象藝術邀請,將領奏長榮交響樂團,呈現全場莫札特鋼琴協奏曲。李堅說,音樂是尋找幻想與靈感,就像世外桃源,「我們所處的世界看不見,但不代表不存在。」

根據新象藝術提供資料,李堅母親是中國小提琴家俞麗拿,出身音樂世家的李堅從小習樂,16歲到巴黎參加「隆-蒂博國際鋼琴大賽(Long-ThibaudInternational Competition)」獲獎後,得到法國政府資助,在巴黎國立高等音樂學院學習。

李堅畢業後前往美國柯蒂斯音樂學院深造,成為作曲家貝多芬(Ludwig van Beethoven)第4代嫡傳弟子霍佐夫斯基(Mieczyslaw Horszowski)學生;李堅1989年24歲時應新象邀請首度訪台演出。

曾在柯蒂斯音樂學院任教的李堅回中國後,在上海音樂學院任鋼琴教授和系主任,也有室內樂演出及歌劇指揮等工作。

李堅接受媒體訪問時表示,音樂抽象難以言喻,這也是為什麼要到音樂廳聆賞演奏的原因。每名音樂家理解不同,彈奏也截然不同,「世外桃源不會是同一個模子」,音樂會現場精神交流,虛擬世界無可比擬。

李堅鼓勵年輕世代鋼琴家找出自己的聲音,年代相距幾百年的作曲家樂作要如何詮釋哪裡漸弱、哪裡漸強,「自己得找出邏輯,把樂曲變成自己的一部分。」

李堅說,深研後的理解對或不對,最終都變得不重要,「在我們尊重原作原譜的前提下,演奏就可以自由」。

李堅表示,已故新象藝術創辦人許博允與鋼琴家傅聰是他生命中「貴人」,青少年時遇到40多歲的傅聰,折服之際也會懷疑自己,進而探索自己,「過去想到一些跟音樂創作有關的心得,最喜歡跟許先生分享,2022年我來台北探望他,沒想到是最後一次。」

李堅說,這場音樂會是跟許博允的約定,將演奏作曲家莫札特「F大調第1號鋼琴協奏曲,作品 K37」(Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto in FMajor, K.37)、「B大調第18號鋼琴協奏曲」(Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No. 18 inB-flat Major, K. 456)與「降E大調第22號鋼琴協奏曲」(Wolfgang Amadeus Mozart: Piano Concerto No.22 in E-flat Major, K. 482)。

李堅表示,3首基於調性而選,有和弦上關聯。莫札特靈感如泉湧,樂譜原稿清楚乾淨,像第1號鋼琴協奏曲是莫札特11歲寫成,架構雖簡潔,但樂團所有聲部都寫在裡面,非常厲害。

「極品.阿瑪迪斯--李堅-莫札特鋼琴協奏曲之夜」音樂會10日由李堅指揮領奏長榮交響樂團,在台北市國家音樂廳演出。