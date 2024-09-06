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台鐵國慶假期加開56班次 11日凌晨開放訂票
台鐵公司因應國慶假期疏運旅客需要，10月9日起至10月14日計6天，全線加開各級列車共計56班。另為加強疏運，10月9日至10月14日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。
台鐵公司表示，此次國慶疏運期間加開台北—台東EMU3000型自強號列車8班、彰化—台北—台東EMU3000型自強號列車2班、台北—高雄—台東EMU3000型自強號4班、七堵—彰化EMU3000型自強號直達車2班、七堵—高雄EMU900型區間快車6班。
台鐵公司指出，國慶假期車票自9月11日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即時起可於台鐵公司官網（https://www.railway.gov.tw）及訂票App「台鐵e訂通」查詢。
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