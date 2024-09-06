快訊

《型男大主廚》曾國城「夜市插隊」？ 節目公開畫面打臉

台東伴手禮店遭棄單1萬顆綠豆碰！降價求售…民眾2小時愛心掃光

陳珮琪、黃珊珊抵北所 給柯文哲送會客菜還帶「這兩本書」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵國慶假期加開56班次 11日凌晨開放訂票

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
台鐵國慶假期加開56班車。圖/台鐵公司提供
台鐵國慶假期加開56班車。圖/台鐵公司提供

台鐵公司因應國慶假期疏運旅客需要，10月9日起至10月14日計6天，全線加開各級列車共計56班。另為加強疏運，10月9日至10月14日暫停發售親子車廂車票，改以一般車廂方式售票。

台鐵公司表示，此次國慶疏運期間加開台北—台東EMU3000型自強號列車8班、彰化—台北—台東EMU3000型自強號列車2班、台北—高雄—台東EMU3000型自強號4班、七堵—彰化EMU3000型自強號直達車2班、七堵—高雄EMU900型區間快車6班。

台鐵公司指出，國慶假期車票自9月11日0時起，開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票，相關加開列車車次、時刻，即時起可於台鐵公司官網（https://www.railway.gov.tw）及訂票App「台鐵e訂通」查詢。

台鐵國慶假期加開56班車。圖/台鐵公司提供
台鐵國慶假期加開56班車。圖/台鐵公司提供
台鐵國慶假期加開56班車。圖/台鐵公司提供
台鐵國慶假期加開56班車。圖/台鐵公司提供
台鐵國慶假期加開56班車。圖/台鐵公司提供
台鐵國慶假期加開56班車。圖/台鐵公司提供
台鐵國慶假期加開56班車。圖/台鐵公司提供
台鐵國慶假期加開56班車。圖/台鐵公司提供

台鐵 自強號

延伸閱讀

2024彰化畜產嘉年華 智慧畜產．彰化優鮮 9/8起登場

國慶觀禮報名系統出錯 慶籌會：不影響民眾權益

高雄到首爾辦觀光推介會 安芝儇促銷港都

闖台鐵路竹平交道…單車男遭撞上慘死 自強號列車延遲進左營站逾30分鐘

相關新聞

貝碧佳颱風將生成？ 賈新興估下周這2天有機會

目前太平洋地區有2個颱風，包括強烈颱風摩羯，以及輕度颱風麗琵。近期是否還有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新...

9月星空精彩！土星衝、最亮慧星現身 到二寮追星看日出

土星環即將消失？南瀛天文館表示，隨著9月的到來，一系列令人振奮的天文現象也即將到來，包含9月8日的土星衝、土星合月、水星...

摩羯颱風影響 星宇航空宣布取消明台北往返河內2航班

受摩羯（Yagi）颱風影響，星宇航空今再宣布，將取消9月7日JX717、JX718 台北往返河內航班，呼籲旅客於搭機前留...

強颱摩羯將侵襲海南島、越南 粉專：挑戰今年最強風王

摩羯颱風目前是強烈颱風，氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，以氣象署最新資料顯示，摩羯颱風強度已經追平7月侵台的凱米...

沈慶京傳全身抽搐緊急送醫 醫分析：腦部病變機率大

77歲的威京集團主席沈慶京，因涉嫌向台北市議員應曉薇行賄4740萬元，遭到羈押禁見，昨傳出他身體不適、全身抽搐送往醫院救...

熱爆飆38度高溫 吳德榮：摩羯為今年最強颱 下周擾動變數多

第11號強颱摩羯中心平均風速55米／秒，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，已為今年最強颱風，今天強...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。