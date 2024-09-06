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台人新國病！父肺癌逝、18歲兒意外發現腫瘤 醫揭最佳篩檢年齡

聯合新聞網／ 綜合報導
陳晉興醫師建議，如有肺癌家族史者，應早點進行篩檢。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage
陳晉興醫師建議，如有肺癌家族史者，應早點進行篩檢。示意圖，與新聞當事者無關。圖／Ingimage

根據衛福部公布的國人10大死因，癌症已連續42年成為國人死因首位，而「肺癌」更是國人10大癌症死因之首，每年導致1萬多人死亡，取代肝癌成為新國病。知名肺癌外科醫師陳晉興表示，肺癌的關鍵在早期診斷、早期治療，曾有一位18歲男性因為40多歲的父親肺癌過世，決定接受篩檢，卻意外發現自己體內有1.3公分的腫瘤，確診第1期肺腺癌

現任台大醫院外科部主任的陳晉興近日在節目「奕起聊健康」表示，肺癌已成為台灣人的新國病，除了近兩年的死亡總人數破萬，發生人數也超越大腸癌，1年就新增近1.7萬人。而在健保方面，每年約有200多億的經費用於肺癌治療，是癌症中的花費最多的，許多民眾也會自費進行篩檢，依舊難將發生、死亡人數降下來。

陳晉興醫師表示，早期診斷、早期治療是對抗疾病的關鍵，然而每次診斷肺癌時，超過半數的病患都是第4期（末期），第1期僅30%左右。

「肺癌不能等到有症狀，一定要在有症狀之前」，陳晉興醫師表示，如有家族病史或是高危險群，盡早篩檢很重要。他分享一個案例，一位40多歲的父親因為肺癌病逝，媽媽非常擔心，於是讓18歲的兒子去做低劑量斷層（LDCT）檢查，意外發現1.3公分的腫瘤，確診第1期肺腺癌，幸好發現及時，在癌症早期便進行治療。

陳晉興醫師說明，2025年起將放寬篩檢肺癌的「低劑量電腦斷層掃描」（LDCT）免費資格，有家族病史者，女性滿40歲、男性滿45歲即可免費篩檢，重度吸菸史者，則由1天1包達30年，放寬至20年。

陳晉興醫師表示，肺癌篩檢一般人在40歲後去做即可；若有肺癌家族病史者，建議在父母發病年齡的早10歲去篩檢，例如父母在40多歲發病，子女可在30多歲時進行篩檢，不過這部分就須自費進行，一般醫院的篩檢費用約在4500元至6000元不等。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

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