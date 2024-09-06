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藝術學者拜會駐教廷使館 擬出書宣揚羅馬教堂之美

中央社／ 羅馬5日專電

為將羅馬教堂藝術之美介紹給更多台灣民眾認識，淡江大學副教授、藝術家戴佳茹近日率團前來深度考察，返台後擬將成果集結出書。她表示，很希望藉此改變台灣教育界「重理工、輕藝文」的現況。

戴佳茹今天率團員鄭珊珊、鄧逸平、胡麗嬌拜訪駐教廷大使館，向駐教廷大使李世明與館員介紹，他們近期在羅馬停留15天，參訪了多個天主教堂藝術作品。團員並期盼未來有機會透過協辦藝術交流活動，促進台灣對外的學術與外交關係。

戴佳茹接受中央社訪問表示，她年輕時曾在義大利佛羅倫斯（Florence）學習藝術1年，教師常直接帶他們到教堂或美術館，觀看藝術真跡授課，當時親臨現場獲得的衝擊讓她終身難忘，「這一年經歷影響我往後30年藝術生涯，讓我至今仍在瘋義大利藝術。」

戴佳茹說，在台灣藝術史的授課方式往往很枯燥，有時學生甚至只能看著課本上的模糊黑白照片想像，因此她成為教師之後，一直思考如何將當初在義大利獲得的感動傳遞給學生，雖不可能帶所有學生親臨義大利參觀，但她希望透過深度考察，將更新的一手資料帶回台灣出版。

戴佳茹說，她曾出版一本「至高之處」，內容介紹北義到佛羅倫斯的教堂藝術，此次主要是介紹羅馬的教堂藝術，新書暫定名為「榮美至極」，預計將在明年出版。

戴佳茹表示，在義大利當藝術學生有很多特權，她記得當時拿學生證就可以到佛羅倫斯烏菲茲美術館申請臨摹真跡，所以在義大利學藝術是很驕傲的事，相對台灣家長通常鼓勵學醫、學理工，「唸藝術的講出來好像都很害羞」，她很希望慢慢可以扭轉這樣的風氣。

李世明回應表示，台灣有專為高階主管設計的EMBA管理課程，他曾向學界建議，可以把其中的Business（商業）一字改成Culture（文化），提供增進高階主管文化素養或文化行政能力的EMCA課程，因為他認識很多台灣政商界人士，人生前半階段都專注在專業領域工作，對藝文了解有限，到中年後感到若有所缺，會特別想彌補藝文素養這一塊。

李世明表示，很多台灣政商界專業人士，雖然因為社經地位提升，常有機會聽歌劇、參觀博物館，但缺乏系統性提升文化素養的機會，若台灣學界能提供更多類似的資訊與課程，應會受到很大迴響。

團員鄭珊珊另打趣透露，他們決定在行程增添參訪駐教廷使館的「幕後故事」，是因出發前在Youtube看到有台灣遊客貼影片介紹，來駐教廷使館借廁所時受到熱烈接待，因此他們特來按門鈴測試是否真實，「實際體驗發現，不論是廁所整潔度或館員親切度，都是台灣之光的等級啦!」

教堂 羅馬 義大利

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