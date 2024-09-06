8縣市亮高溫燈號 午後各地防局部短暫雷陣雨
中央氣象署今天發布8縣市高溫燈號資訊，桃園以北易達攝氏37度以上；另各地午後可能有局部短暫雷陣雨。
氣象署預報，各地高溫炎熱，白天普遍氣溫達33至35度，尤其桃園以北地區可能達到37度以上，且近傍晚氣溫仍偏高。
氣象署發布高溫燈號資訊，台北市、新北市、桃園市、新竹縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫機率，彰化縣、台南市、高雄市、屏東縣為黃色燈號，氣溫也可能達36度。
氣象署說，今天水氣仍偏多，環境吹東南至偏南風，迎風面的南部及東半部地區不定時有短暫陣雨，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後台灣各地有局部短暫雷陣雨，中南部地區及其他山區降雨機率較高，且有局部大雨。
氣象署提醒，8日前，南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島沿海有發生長浪機率，海邊活動應特別小心。
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