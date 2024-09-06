8縣市亮高溫燈號 午後各地防局部短暫雷陣雨

全台失智症人口已經突破30萬人，造成失智照顧量能愈來愈沉重，而如今全球的失智照護都走向「社區化」，社區互助更是一大理想目標，例如日本、瑞典等國陸續建構失智友善社區，其實台灣也不例外。 打破照顧圍籬的「屏安村」，就是台灣第一處採取開放式照顧高齡及失智長者的環境，靠著整合社區多元資源，甚至透過科技，例如具有藍牙技術的「屏安福」，形成強大的支持網絡，提供失智症患者持續的照顧。究竟他們具體是如何讓居民打破迷思，與失智長輩共存的呢？

2024-09-06 07:30