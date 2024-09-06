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強颱摩羯外圍水氣午後大雷雨 注意可能熱帶擾動亂中秋

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
溫度持續偏高，各地高溫普遍34-36度，西北部、大台北一帶有機會37-38度高溫，要防曬、防中暑。本報資料照片
溫度持續偏高，各地高溫普遍34-36度，西北部、大台北一帶有機會37-38度高溫，要防曬、防中暑。本報資料照片

摩羯颱風昨天增強至強烈颱風，持續往海南島方向移動，天氣風險公司氣象部經理吳聖宇今天在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，預估今明兩天就會陸續侵襲海南島、廣東西部沿岸、廣西沿海以及越南北部等地。摩羯颱風的強度相當強，預期會帶來相當劇烈的風雨。

吳聖宇表示，摩羯颱風寬廣的外圍環流也影響港澳等地，雖然沒有直接侵襲，但仍然會造成較大的風跟雨，港澳等地陸續發出了8號烈風或暴風信號，當地海陸空交通以及活動勢必都會受到影響。預估整個摩羯颱風對於華南西部的風雨影響，可能要等到周日才會逐漸減小。

台灣附近受到摩羯颱風外圍擴散的水氣影響，吳聖宇表示，昨天除了迎風面的台東、恆春半島雨量較多之外，中午過後在南部地區有旺盛的熱對流發展，且往北擴散到中部一帶，台中以南普遍有大雷雨出現的情況，熱對流發展的程度比預期要明顯很多。

吳聖宇表示，今天的大氣條件跟昨天類似，水氣甚至還比昨天要略多一些，除了迎風面的花東、恆春半島等地持續有短暫陣雨以外，西半部地區午後容易有熱對流雷雨，並且有局部大雷雨出現的機會，有些地方的降雨甚至會持續到夜間，到山區、溪流邊活動小心安全。溫度持續偏高，各地高溫普遍可達34-36度，西北部、大台北一帶有機會來到37-38度高溫，防曬、防中暑。

明天、周日摩羯颱風遠離，但是吳聖宇表示，台灣附近的水氣仍多，加上台灣東方海面逐漸有大範圍低壓區建立，並且往台灣方向延伸靠近，整體大氣狀態並不穩定。花東、恆春半島以及高屏等地容易有海面移入的雲層帶來短暫陣雨機會，白天配合熱力作用，陸地上熱對流的發展也會比較旺盛，出現局部大雷雨的機率高。溫度方面，各地高溫34-36度，局部區域有超過36度以上的機會。

吳聖宇表示，下周一到周三台灣以東的低壓區會逐漸接近，並且通過台灣附近後繼續向西移動，目前的預報資料普遍不看好它的發展，大多認為會是一個不成形、強度較弱的低氣壓系統，但是低氣壓的通過還是會帶來不穩定的天氣，因此下周前半台灣各地的天氣較差，降雨機率高，白天配合熱力作用，出現局部大雷雨的可能性頗大。

他說，下周四、周五隨著低氣壓遠離，太平洋高壓外圍區域來到台灣附近，天氣狀態可望會稍為穩定一些，有機會出現午後雷雨的情況。

吳聖宇表示，後續的預報資料顯示在關島以西、琉球東南方海域還可能有另一個熱帶擾動逐漸發展，未來也有機會逐漸靠近台灣東方海域一帶，因此下個周末甚至一直到中秋前後（16至17日）的天氣情況變數很大，後面這個擾動的發展情況，以及是不是會明顯影響台灣都還有待觀察，目前的預報變動性還很高，下周再預估才會比較明確。

大雷雨 颱風

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