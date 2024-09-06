吳德榮：摩羯襲中國、麗琵短命 又有擾動恐成颱

目前海面上2個颱風對台灣都無影響。氣象專家吳德榮今天說，第11號強烈颱風摩羯將侵襲中國，第12號輕度颱風麗琵為短命颱；另10日可能有擾動發展為颱風。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」說，依據清晨2時中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，摩羯已是今年最強颱風，暴風圈將掃過海南島、廣東南部，明天再侵襲廣西，皆構成嚴重威脅，對台灣無影響。

吳德榮說，麗琵在日本東方遠海，向東北移動，將變性為溫帶氣旋，未曾影響任何陸地，為短命颱。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，10日晚間8時台灣附近有1個擾動，結構鬆散、以低壓環流發展的機率較高，而關島附近的擾動條件較佳，發展為颱風的機率高；不過，美國模式所模擬的位置、強度則不盡相同，由於大氣環境複雜，應繼續觀察。

中央氣象署預報顯示，近期南海至菲律賓東方海面及琉球附近海域為大低壓區，有利熱帶系統發展，其發展位置、強度及動向與台灣附近後期天氣關係密切，目前預報不確定性仍高。