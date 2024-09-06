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桃園以北37度以上高溫 中南部午後防局部大雨

中央社／ 台北6日電

中央氣象署表示，今天各地高溫炎熱，尤其桃園以北恐達37度以上，午後各地有局部短暫雷陣雨，主要在中南部地區及其他山區，且有局部大雨發生機率。

氣象署指出，今天水氣仍偏多，環境吹東南至偏南風，迎風面的南部及東半部地區不定時有短暫陣雨，而其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，午後台灣各地有局部短暫雷陣雨，主要在中南部地區及其他山區降雨機率較高，且有局部大雨發生機率。

溫度方面，氣象局說，各地高溫炎熱，普遍來到33至35度，尤其桃園以北地區可能達到37度以上，且近傍晚氣溫仍偏高，外出活動務必做好防曬並多補充水分。

另外，週日前南部沿海、恆春半島及澎湖、蘭嶼、綠島沿海有長浪發生機率，海邊活動注意安全。

至於第11號強烈颱風摩羯清晨2時中心位於鵝鑾鼻西南西方約860公里的海面上，持續朝西北西方向移動，今天起將逐漸影響廣東、海南島、雷州半島、廣西及越南一帶，對台灣天氣無直接影響；此外，日本東方海面的第12號輕度颱風麗琵，距離非常遙遠，對台灣天氣無影響。

根據環境部空氣品質預報資訊顯示，今天環境風場為偏東風，竹苗以南擴散條件稍差，污染物稍易累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度稍易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區為「普通」等級；中部零星地區短時間可能達橘色提醒等級；竹苗空品區為「橘色提醒」等級。

澎湖 馬祖 高溫

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