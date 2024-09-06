貝碧佳颱風將生成？ 賈新興估下周這2天有機會

目前太平洋地區有2個颱風，包括強烈颱風摩羯，以及輕度颱風麗琵。近期是否還有颱風生成？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書表示，觀察下周一至周二，菲律賓東南方外海熱帶性低氣壓或今年第13號颱風貝碧佳發展的趨勢。

短期氣候趨勢及未來10天天氣重點部分，賈新興表示，未來10天受低壓帶影響，其中，明天至周日，花東及台南以南有局部陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。下周一，午後苗栗以南、東北部及宜花東有局部短暫雷陣雨。下周二受低壓影響，西半部及宜花東有局部短暫雷陣雨。下周三，午後嘉義以南及花東有局部短暫陣雨。下周四，午後各地有局部短暫雷陣雨。

賈新興表示，下周五，彰化至高雄之間有局部短暫陣雨，午後苗栗以南及宜花東有局部短暫雷陣雨。下周六，北海岸、基隆至東北角有局部短暫陣雨，午後台中以北及宜花東有局部短暫雷陣雨。15日，北北基宜有局部短暫陣雨，午後各地有局部短暫雷陣雨。超過5天後預報變動度大、不確定性較高，請留意最新的預報資訊。

賈新興說，短期氣候預測趨勢顯示，15日至25日台灣降雨有偏多的趨勢，10月起至10月中旬，台中以北及宜蘭降雨有偏多的趨勢。