聽新聞
test
0:00 / 0:00
熱爆飆38度高溫 吳德榮：摩羯為今年最強颱 下周擾動變數多
第11號強颱摩羯中心平均風速55米／秒，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，已為今年最強颱風，今天強颱摩羯暴風圈將掃過海南島、廣東南部，明天再侵襲廣西，皆構成嚴重威脅，對台灣無影響。至於第12號輕颱麗琵在日本東方遠海，向東北進行，將變性為溫帶氣旋，未曾影響任何陸地，為短命颱。
吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下周二20時在台灣附近的擾動結構鬆散、以低壓環流的機率較高，關島附近的擾動則有較佳的條件、發展為颱風的機率高；美國模式（GFS）所模擬的位置、強度則不盡相同。而其未來的動向，由於大氣環境複雜，歐、美模式模擬亦不相同、且持續調整中，應繼續觀察。
今天摩羯颱風外圍水氣續增，東半部及南部有局部陣雨，台東、恆春半島雨勢較大，午後中南部近山區有對流發展，影響鄰近平地，注意大雷雨的發生。吳德榮表示，因摩羯颱風外圍的沉降作用、西半部晴朗偏熱、最高氣溫達37、38度，北部25至38度、中部24至37度、南部24至36度、東部23至35度。
吳德榮表示，明天、周日台灣附近水氣多，雲量略增、西半部仍偏熱，各地區偶有局部短暫降雨的機率，午後局部對流發展、有大雷雨發生的機率。下周一、周二低壓環流通過，有局部短暫陣雨的機率，午後對流增強，有大雷雨發生。下周三、周四台灣附近水氣多，大氣不穩定，仍為易降雨的環境。但模擬資料調整中，應續觀察。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言