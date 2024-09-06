熱爆飆38度高溫 吳德榮：摩羯為今年最強颱 下周擾動變數多

第11號強颱摩羯中心平均風速55米／秒，氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，已為今年最強颱風，今天強颱摩羯暴風圈將掃過海南島、廣東南部，明天再侵襲廣西，皆構成嚴重威脅，對台灣無影響。至於第12號輕颱麗琵在日本東方遠海，向東北進行，將變性為溫帶氣旋，未曾影響任何陸地，為短命颱。

吳德榮表示，歐洲模式（ECMWF）模擬顯示，下周二20時在台灣附近的擾動結構鬆散、以低壓環流的機率較高，關島附近的擾動則有較佳的條件、發展為颱風的機率高；美國模式（GFS）所模擬的位置、強度則不盡相同。而其未來的動向，由於大氣環境複雜，歐、美模式模擬亦不相同、且持續調整中，應繼續觀察。

今天摩羯颱風外圍水氣續增，東半部及南部有局部陣雨，台東、恆春半島雨勢較大，午後中南部近山區有對流發展，影響鄰近平地，注意大雷雨的發生。吳德榮表示，因摩羯颱風外圍的沉降作用、西半部晴朗偏熱、最高氣溫達37、38度，北部25至38度、中部24至37度、南部24至36度、東部23至35度。