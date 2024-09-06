新加坡隔離21天防M痘 我不跟進

國際Ｍ痘疫情升溫，新加坡為了防範Ｍ痘入侵，即日起，凡發現Ｍ痘確診者及密切接觸者一律隔離廿一天。衛福部疾管署發言人羅一鈞昨天表示，去年三月開始，除醫護人員外，已廣泛將Ｍ痘高風險感染族群納入疫苗接種對象，但新加坡日前才宣布，提供照顧Ｍ痘患者的醫護人員及確診者的密切接觸者施打疫苗，且未針對高風險族群疫苗接種，疫苗覆蓋率不佳，與我國情形不同，國內防疫措施沒有調整計畫。

國內出現Ｍ痘本土疫情時，初期也曾採廿一天隔離措施，羅一鈞說，但長時間隔離發現，病人病情輕微時，症狀多於一周緩解，往後都是在等隔離期結束，或等待結痂脫落，一旦病人個案數增加占用病房資源，且影響外出工作，同時增加醫護人員照顧困擾。去年四月起，不需住院治療的確診個案採居家自主健康管理，需住院者再隔離治療。

羅一鈞說，國內目前確診病例都為第二型，且採ＰＣＲ檢測當天就可得知結果，可同時檢測第一型普通型、變種型及第二型；另上周疫苗接種達一四九六人次，較前一周增約二成，為今年單周新高，顯示符合接種條件者的風險意識已提升。我國防治Ｍ痘已有一年多經驗，疫苗施打覆蓋率也高於新加坡，因此國內防疫措施尚未需要調整。

新加坡為防範Ｍ痘入侵，港口與機場已設立體溫檢測站，監測從疫區入境旅客；疾管署也於我國機場電子看板、跑馬燈，隨時播放Ｍ痘注意事項，並若入境旅客被機場發燒篩檢站篩檢發燒，或自行到檢疫櫃台通報相關症狀，將給予健康管理敬告單請民眾盡速就醫，所轄地方衛生局也會進行健康追蹤。