乳癌年輕化 明年起放寬篩檢年齡

衛福部國健署明年起放寬乳癌篩檢年齡，擴大至四十歲以上、未滿七十五歲女性。國健署長吳昭軍表示，目前每年檢查人數約九十萬人，新制放寬後篩檢人次預估可達一五○至一六○萬人，而確切上路時間仍待預算審核通過，期盼盡快執行，特別是年輕型乳癌侵襲性高，必須及早發現與治療。

國人飲食西化、生活形態改變，年輕女性乳癌發病率已有上升趨勢。依衛福部統計，乳癌為女性發生率第一的癌症，年增約一點五萬名乳癌患者，發生高峰約四十五至六十九歲；另依衛福部癌症登記統計資料顯示，小於四十歲乳癌患者年增一千多人，且人數逐年成長。

吳昭軍說，資料分析，全國符合乳房Ｘ光攝影篩檢乳癌人數約四百六十萬人，其中曾篩檢為三○二萬人，篩檢率為百分之六十五點一，隨年齡增加而上升。但統計顯示，符合乳房攝影資格的四十五至六十九歲女性，仍有約百分之卅四點五從未檢查。

台灣乳房醫學會理事長鄭翠芬說，台灣每二年提供一次乳房攝影大規模篩檢，顯著降低晚期乳癌發生率達百分之卅，並降低乳癌死亡率百分之四十一，但仍有近三成五女性未做過檢查，主因是自覺身體健康沒有需要、太忙沒時間、擔心機器擠壓乳房會痛等三大因素，乾脆不做檢查。

「乳房Ｘ光攝影檢查是國際最具科學實證，為有效提早發現乳癌並改善預後的篩檢方法。」乳癌防治基金會董事長張金堅說，乳房攝影檢查可偵測乳房鈣化點或微小腫瘤，並發現無症狀的零期乳癌，現在台灣乳癌治療與歐美同步，積極治療預後佳，甚至乳癌前期的存活率比歐美還高，呼籲民眾應及早篩檢、治療。