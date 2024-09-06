人物側寫／學者跨進公部門 清晨看輿情

原本預計將在中國醫藥大學藥學系退休的莊聲宏，今年五月初接到大學校長洪明奇的電話後，改變了他的人生規畫。莊聲宏說，那通電話原本是要他舉薦食藥署長人選，但校長話鋒一轉，「那就你好不好」，他經思考兩天後回覆「我願意」，但卻一直沒消息，原以為只是過眼雲煙的詢問，沒想到最後是由自己接棒，說起接棒關鍵，全是校長一句「該出去為人民做點事」。

莊聲宏是典型學者形象，頭髮有點灰白但相當整齊，戴著一副方框眼鏡和識別證，臉上幾乎總是堆滿笑容，語氣也相當溫和，從學界走進公部門，包括衛生署食藥局長康照洲，甚至是前署長吳秀梅等好友，除了給他「加油」，很多人是替他緊張。

經校長洪明奇詢問接任食藥署長意願，莊聲宏說，他決定先和家人討論，不管是姊姊還是太太，都回答沒意見，不反對，也沒有很贊成，因家人沒有反對，洪明奇就把他推薦出去。

六月初，衛福部長邱泰源致電莊聲宏確認意願，但也告訴他持續徵詢中。莊聲宏說，當正式接到通知確認就任時，也就是新聞爆出來那天。畢竟從沒進過公部門，他坦言，事情的多樣性跟複雜度實在是超乎想像，接觸媒體更是一大挑戰，曾有人開玩笑告訴他，「前一百天都不要接觸媒體，讓你喘口氣」。

昨天是莊聲宏上任第六十七天，結果他還是在上任未滿百天之前就接受本報專訪，勇氣十足。他談起上任後第一次被眾多媒體採訪「堵麥」的那天，笑說當時他一直往後退，「還好後面有牆壁」，才讓他順利受訪。

莊聲宏上任後，同仁有時半夜都還會傳訊息和他討論公事，每天上午六時卅分前就會看到整理好的新聞輿情，不只各報頭條，還有產品警訊紅綠燈，「如果綠色我就稍微瞄一眼，代表沒有進到國內；紅燈代表國內有流通，要仔細看」，甚至周末早上依舊是六點多就收到訊息，連太太都直呼，「同仁都不用睡覺嗎？」

對於，莊聲宏明年屆齡六十五歲，恐面臨卸任，邱泰源也曾說，署長會「一天當三天用」好好努力做事。談起任期，他搓了搓袖子說，這段時間會把該做、想做的做好，而任期延長與否決定權不在自己。