防堵再缺藥 食藥署拚修藥事法

永豐輸液事件爆發後，衛福部食藥署新任署長莊聲宏於風雨中接下署長一職，至今上任兩個多月，眼前解決永豐案後，因應台灣缺藥課題，於上任即盤點法規，發現二年才盤點一次的必要藥品清單，「時間實在太長」，力拚在立法院新會期修訂「藥事法」，將盤點時間縮為至少一年甚至更短，防堵缺藥事件再現。

莊聲宏上任後，昨天首度接受媒體專訪，面臨外界質疑他「上任後即將卸任」的年齡問題，他強調，剩餘的四個月任期，一定會做到底，但是否延長任期「不是他說的算」。

針對外界詬病缺藥問題，莊聲宏說，他將推動藥事法修法，將必要藥品清單的盤點時間，從現行平均兩年，縮短為至少一年一次，同時呼籲民眾正視應改變用藥觀念，多了解學名藥，若醫師覺得某款學名藥效果有限，也會收集相關意見，加以了解。

莊聲宏在缺藥聲浪中接任食藥署署長，第一時間就是盤點國內法規，發現必要藥品清單目前平均二年盤點一次，但如今臨床需求變化快速，兩年盤點一次「太久了」，至少要縮短至一年一次；但他原以為「說改就能改」，沒想到光要調整盤點時間就涉及修法，且牽一髮動全身，食藥署已開始研議修訂，將提出衛福部版本後送交立法院審議。

「食藥署管轄範圍廣，不只藥品，還有食品、化妝品與醫療器材等。」莊聲宏說，當朋友聽到他要接任署長，並不擔心他對藥品的管理，反倒是提醒食品的複雜性，必須「好好加油」，但經過這二個月，同仁匯報食品管理措施，無論邊境或境內稽查檢驗強度等頻率比他原本想像得高，一年五十二周例行食品稽查專案多達四十多個，即使食品是他的弱項，也因團隊的力量變成強項。

莊聲宏為來自學界的「莊教授」，專長是癌藥開發，他說，學界有許多像他一樣的專家，並認為藥品開發出來就只要申請專利，找藥廠幫忙取得藥證，但有非常多法規要求，學者都不知道，接掌食藥署後，才發現食藥署有非常多的資源可利用，他在接下來四個月的任期，最希望做的是透過食藥署的豐沛資源，幫台灣的廠商、學者打「世界盃」。

莊聲宏說，現在擔任署長，他要告訴學界、藥廠，食藥署有許多輔導資源可以好好利用，且盡量利用，如能經食藥署輔導，申請藥證就能更順利，讓學者揮別過去只要碰壁，就抱怨政府刁難的角色，因他從接任署長那刻起就是「食藥署的終身代言人」。