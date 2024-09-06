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行人死亡增 交部加強執法、增見警率

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導
統計今年上半年行人死亡較去年同期不減反增，為此交通部九月起加強執法，增加見警率。 本報資料照片
統計今年上半年行人死亡較去年同期不減反增，為此交通部九月起加強執法，增加見警率。 本報資料照片

交通部昨天舉辦九月份道安記者會，這也是新任交通部長陳世凱上任後，主持的首場記者會。陳世凱表示，為達到賴清德總統二○三○年交通事故死亡人數降低百分之五十，過去設定每年下降百分之五目標將提高至百分之七，但統計今年上半年行人死亡數，較去年同期不減反增，為此九月起加強執法，增加見警率。

今年一至六月道路交通事故十九萬二八六四人，相比去年同期減少九○一七人，減幅百分之四點五；受傷人數廿五萬七三八○人，比去年同期減少一萬三三三九人，減幅百分之四點九；卅日死亡人數一四二八人，比去年同期減少一四一人，減幅百分之九。

為洗刷行人地獄汙名，交通部去年六月底起對汽車未禮讓行人重罰，但根據交通部統計，今年一月到六月行人死亡一八三人，較去年同期增加百分之五點八，也就是比重罰上路前多了十人死亡。

交通部路政及道安司長黃運貴表示，今年一至四月死亡人數逐月下降，但有觀察到五、六月有回升趨勢，因此八月已行文給各縣市政府，針對未達標縣市政府要求有積極防制作為，九月起也加強執法，增加見警率。

陳世凱表示，根據行人死亡肇事樣態統計及分析，顯示車輛未依規定停讓行人占百分之廿，比率相當高，另行人未依標線穿越道路，也占百分之十九，加起來約百分之四十。無論汽車或行人違規，都是目前造成行人死亡最高的兩個比率，未來除宣導及交通工程改善，更重要的是執法，已與警政單位溝通，執法可更加強，見警率再增加。

陳世凱強調，賴清德總統宣示提到，盼二○三○年能達到交通事故死亡降低百分之五十目標，等於每年至少要下降百分之七，今年一至六月道路交通事故件數及死傷，均較去年同期減少，目前初步已達標，未來要繼續努力，重要是控制每年降低百分之七的目標。

交通事故 交通部長 行人地獄

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