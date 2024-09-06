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健康你我他／假牙咬不動肉片 幸有老妻好手藝

聯合報／ 文╱陽純諸（北市松山）
回想年輕時，擔任機師跑遍全世界，南美龍蝦、法國蝸牛、鵝肝醬、荷蘭臭鯡魚、西班牙的伊比利火腿…哪一樣沒嘗過，年老了跑不動也吃不動了，才發現老妻的家常料理最舒心、最暖心。圖／陽純諸提供
回想年輕時，擔任機師跑遍全世界，南美龍蝦、法國蝸牛、鵝肝醬、荷蘭臭鯡魚、西班牙的伊比利火腿…哪一樣沒嘗過，年老了跑不動也吃不動了，才發現老妻的家常料理最舒心、最暖心。圖／陽純諸提供

今年92歲的我，年輕時滿口勇健的牙齒，偶有牙痛，就吃顆止痛藥；蛀牙，補上缺口就是。當時因工作需要，沒有徹底治療，退休後，一口爛牙，加上萎縮的牙齦，沒有一位牙醫能全能有效的看顧它。

歷經抽神經、補牙冠、架牙床、植牙…各種酷刑後，如今只剩上下門牙各2顆，外加一副每天必須清洗、浸泡、呵護備至的活動假牙，絕少進出餐廳了，家中老妻的備餐「軟爛」是第一要務。

牛排吃不動，滷牛腱成了我家名菜。2小時小火燜煮，6小時浸泡，出鍋後無論是咖哩牛肉煲或牛肉麵，肉香四溢，吃過的人都讚不絕口，更是訪親探友最實惠最受歡迎的伴手禮。

炒肉片嚼不動，東坡肉、梅干扣肉、粉蒸肉、苦瓜鑲肉、黃瓜鑲肉等，製作雖費工，卻不時出現在我家餐桌上，不會妨礙我的咀嚼；魚是我的最愛，清蒸、紅燒、砂鍋魚頭…，我總能讓它盤底朝天。軟嫩的豆腐雞蛋，怎麼做都好吃。

青菜就要選擇了，只能吃大白菜、莧菜、菠菜這些煮得爛的，冬瓜、南瓜、絲瓜、蘿蔔、山藥等，一點也不妨礙我大快朵頤，攝取營養。

回想年輕時，擔任機師跑遍全世界，南美龍蝦、法國蝸牛、鵝肝醬、荷蘭臭鯡魚、西班牙的伊比利火腿…哪一樣沒嘗過，年老了跑不動也吃不動了，才發現老妻的家常料理最舒心、最暖心。

荷蘭 蛀牙 餐廳

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