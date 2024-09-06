免疫疾病「鬼剃頭」 逾3成惡化成全頭禿

被喻為「鬼剃頭」的圓禿，因為無緣無故頭上禿了一大塊，往往對病患的情緒及心理造成極大衝擊。林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏表示，圓禿是一種免疫疾病，並非一般落髮，以國人一輩子發生圓禿的盛行率推估，有4至5萬人有圓禿困擾，從2歲幼兒到80歲老年人都有可能發生，高達7成患者在10到25歲出現症狀。

圓禿可能發生在身體任何有體毛的部位，好發於頭皮，會造成不同程度的落髮。台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，大部分圓禿患者一開出現10元硬幣大小的圓型斑塊落髮，逾3成患者進展成多發性、大範圍圓禿。嚴重者可能全部頭髮掉光，稱作「全頭禿」，有1%患者會進展到全身禿，被稱為「宇宙禿」，全身毛髮脫落，連眉毛跟睫毛都掉光。

圓禿確切成因不明，壓力、受傷或疾病都是誘發因子。鐘文宏說，圓禿不只是毛髮問題，更會造成心理障礙，研究顯示，近9成患者會遮蔽掉髮彌補外觀形象，超過6成因病影響生活重大決定，避免參加團體活動，減少與家人、朋友的互動，近四分之一人因病曠課缺勤。

台北榮總皮膚部主任陳志強表示，掉髮會對身心造成嚴重打擊，尤其是圓禿反覆的病程會讓患者產生焦慮、憂鬱，對生活品質及心理健康有嚴重影響。

圓禿常見於20至50歲成年患者，輕微者會禿一塊、嚴重則出現廣泛性斑塊。圓禿病程因人而異，部分輕中度患者會在一年內再生新髮，但多數會在5年內復發，甚至進展成全頭禿或全身禿，較難自行恢復。

鐘文宏說，臨床上會以頭皮頭髮掉落程度區分圓禿的嚴重性，若頭髮掉落程度在20%以下為輕度圓禿，21至49%為中度，50到100%則為重度圓禿。治療圓禿的終極目標是阻止疾病進展、使毛髮重新生長，進而改善生活品質 。

陳志強表示，治療上，如為輕至中度圓禿患者，以外用皮質類固醇或病灶内注射皮質類固醇治療，若為嚴重圓禿，第一線治療建議以口服或靜脈注射皮質類固醇或口服JAK抑制劑，搭配外用或病灶內注射皮質類固醇治療。此外，保持良好生活習慣，均衡飲食、適量運動、遠離壓力等，都有助於提升免疫力，減少疾病的復發。