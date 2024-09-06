陸爆毒枸杞恐傷肝腎 挑選3原則

枸杞是許多民眾熟悉的中藥材，大陸央視近日披露，青海、甘肅等地商戶為提升枸杞品相，違規使用工業硫磺等添色、增豔，恐導致食用者肝腎功能衰竭。國內中藥商表示，這些產品並未在國內流通，提醒民眾若想購買枸杞，建議到合法通路購買，挑選時則可把握色澤、氣味、觸感等重點。

中華民國中藥商業同業公會全聯會理事長謝慶堂指出，市售枸杞有九成以上從大陸進口，主要來自大陸西北的新疆、青海、甘肅等地。台灣因氣候因素，枸杞難以生長良好，加上枸杞摘採要像採小番茄那樣，一顆顆人工作業，成本相當高，國內產量也不足以供應市場。

雖高度仰賴進口，謝慶堂強調，台灣市場競爭激烈，從邊境查驗、市場抽驗都很嚴謹，枸杞價格相對平價，提醒民眾不要為了省錢，購買來路不明的產品，應至合法通路購買。挑選枸杞，建議可從顏色、味道、觸覺等方面判斷。

顏色：枸杞經過日曬，因水分消失而呈現暗紅色，加上從不同樹種摘下，所以顏色明亮且均一，就可能有疑慮。

味道：經過薰硫的枸杞，不管用聞的或放進口中，都會有酸氣。

觸覺：枸杞熟了有糖分釋出，若未冷藏會慢慢反黑，但一直冷藏會變硬，台灣是海島氣候，暴露在空氣中會慢慢反潮，建議挑選有真空或密封包裝的品項。

中華民國中藥商業同業公會全聯會發出聲明，強調我國對於進口貨品輸入規定嚴謹，從源頭管理、邊境查驗及市售品都依相關規定辦理查驗。據了解，央視報導枸杞是大陸內銷貨品，無法通過我國嚴格的邊境管理機制；購買枸杞應認明領有中藥販賣業藥商許可執照業者。