聽新聞
test
0:00 / 0:00

陸爆毒枸杞恐傷肝腎 挑選3原則

聯合報／ 記者賴昀岫／台北報導
國內最常用的中藥材之一就是枸杞，入菜、泡茶皆有人使用。圖／123RF
國內最常用的中藥材之一就是枸杞，入菜、泡茶皆有人使用。圖／123RF

枸杞是許多民眾熟悉的中藥材，大陸央視近日披露，青海、甘肅等地商戶為提升枸杞品相，違規使用工業硫磺等添色、增豔，恐導致食用者肝腎功能衰竭。國內中藥商表示，這些產品並未在國內流通，提醒民眾若想購買枸杞，建議到合法通路購買，挑選時則可把握色澤、氣味、觸感等重點。

中華民國中藥商業同業公會全聯會理事長謝慶堂指出，市售枸杞有九成以上從大陸進口，主要來自大陸西北的新疆、青海、甘肅等地。台灣因氣候因素，枸杞難以生長良好，加上枸杞摘採要像採小番茄那樣，一顆顆人工作業，成本相當高，國內產量也不足以供應市場。

雖高度仰賴進口，謝慶堂強調，台灣市場競爭激烈，從邊境查驗、市場抽驗都很嚴謹，枸杞價格相對平價，提醒民眾不要為了省錢，購買來路不明的產品，應至合法通路購買。挑選枸杞，建議可從顏色、味道、觸覺等方面判斷。

顏色：枸杞經過日曬，因水分消失而呈現暗紅色，加上從不同樹種摘下，所以顏色明亮且均一，就可能有疑慮。

味道：經過薰硫的枸杞，不管用聞的或放進口中，都會有酸氣。

觸覺：枸杞熟了有糖分釋出，若未冷藏會慢慢反黑，但一直冷藏會變硬，台灣是海島氣候，暴露在空氣中會慢慢反潮，建議挑選有真空或密封包裝的品項。

中華民國中藥商業同業公會全聯會發出聲明，強調我國對於進口貨品輸入規定嚴謹，從源頭管理、邊境查驗及市售品都依相關規定辦理查驗。據了解，央視報導枸杞是大陸內銷貨品，無法通過我國嚴格的邊境管理機制；購買枸杞應認明領有中藥販賣業藥商許可執照業者。

中藥 味道

延伸閱讀

陸爆「毒枸杞」流竄 ！國內未引進…專家教導挑選3指標

甘肅枸杞子二氧化硫超標 央視揭商戶用工業硫磺熏製加工

握手畫面曝光！習近平會蘇利文 央視：美提無意將台灣作為遏制陸工具

醫師公會全聯會今於花蓮開會 王宏育看到這點令人寂寞

相關新聞

摩羯將增為強颱襲海南兩廣 吳德榮曝下周颱風發展機會

有關颱風動態，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄指出，今(5日)晨2時中央氣象署路徑...

行人死亡增 交部加強執法、增見警率

交通部昨天舉辦九月份道安記者會，這也是新任交通部長陳世凱上任後，主持的首場記者會。陳世凱表示，為達到賴清德總統二○三○年...

外展看護工重啟引進 納入責任制

勞動部將重啟外展看護工，新計畫名稱為「移工多元陪伴照顧服務計畫」，拚年底前上路。不同過往，這次放寬申請資格，不再限制須通...

影／土耳其航空飛台北遇亂流！6傷其中1送醫 受傷旅客：行李架整個掉下

土耳其航空TK-24航班今天飛往桃園國際機場途中，於台灣時間近下午5點時在空中遇上亂流，當時空服員已經發完飛機餐，旅客正...

免疫疾病「鬼剃頭」 逾3成惡化成全頭禿

被喻為「鬼剃頭」的圓禿，因為無緣無故頭上禿了一大塊，往往對病患的情緒及心理造成極大衝擊。林口長庚醫院皮膚免疫科主任鐘文宏...

新加坡隔離21天防M痘 我不跟進

國際Ｍ痘疫情升溫，新加坡為了防範Ｍ痘入侵，即日起，凡發現Ｍ痘確診者及密切接觸者一律隔離廿一天。衛福部疾管署發言人羅一鈞昨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。