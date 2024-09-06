健康主題館／控管14個風險因子 逾半失智症可預防

失智症是可以預防及逆轉的！醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）「失智症常設委員會」發表一份最新研究報告，若針對14個失智症的危險因子進行控制或改善，可以預防或延緩將近一半的失智症發生。

「失智症常設委員會」在2020年提出12個失智症的危險因子，分別為低教育、聽損、高血壓、吸菸、肥胖、憂鬱、缺少運動、糖尿病、喝酒過量、頭部外傷、空汙、社會隔絕等，今年則新增「視力損傷」和「低密度膽固醇升高」2個危險因子。

有愈來愈多研究證據顯示，持續進行認知訓練、增強體能鍛鍊，並且戒菸、治療高血壓，維護心血管健康，可有助於降低失智症發生率。

一份針對18至65歲者進行的最新研究顯示，即便是教育程度低的人，若能持續積極參與認知活動，仍會有減低失智風險的效果。

聽損用助聽器 降低罹病

研究也證實，聽損的人使用助聽器，可有助於降低失智風險；戒菸、治療憂鬱症、改善空汙等，可使認知功能進步，都是降低失智症風險的方法。

頭部外傷則在任何年齡層都是發生失智症的危險因子，所以戴安全帽、預防接觸性運動（如美式足球或拳擊等）時發生頭部傷害，都相當重要。

新增的視力損傷危險因子，若視力喪失會增加47%失智症風險，或35%發生認知障礙風險。尤其白內障會增加17～21%、糖尿病視網膜病變則增加34%失智症風險，但如果白內障患者接受白內障摘除手術比沒接受開刀的病患下降29%失智風險，接受白內障手術的人失智風險跟沒有白內障的健康人並無顯著差異。

LDL升高 失智機率增加

至於低密度膽固醇（LDL）升高，是認知衰退、各種原因失智症以及阿茲海默症的危險因子。英國研究指出，65歲以下的成年人低密度膽固醇濃度增加1mmol/L（38.7mg/dL），罹患各種失智症的風險增加8%；低密度膽固醇濃度在3mmol/L（約116.4mg/dL）以上，則失智症的風險增加33%。

丹麥的世代研究顯示，飲食習慣不良者，也就是沒有遵守每周至少攝取三次各種蔬菜、水果、魚類，少喝含糖飲料、少吃香腸等醃燻或外食肉類，相對於有良好飲食習慣者，非阿茲海默症的失智症風險上升54%。但有服用降血脂藥的人，則失智風險不會增加。

美國研究指出，提升高密度膽固醇（HDL），可預防失智症的發生。在一個36個研究的綜合分析發現，持續服用他汀類（statin）降血脂藥物，可減少20%發生各種原因失智症以及32%阿茲海默症的風險。然而，在一個專門分析隨機分配對照實驗研究（RCTs）期刊Cochrane的回顧文章，卻無法證實降血脂藥物有效降低失智症或認知退化風險的功能。

控制危險因子 愈早愈好

對於失智症風險的預防，開始的愈早愈好、持續愈久愈好，而降低風險的努力永遠不嫌早也不會太慢，只要有努力就會看到效果。這些危險因子的控制，即使對於原本就是失智症風險基因（例如ApoE e4）的帶原者，也會有減低失智風險的效果。

總之，在失智症風險的控制與介入通常需要針對多面向、多個因子一起努力，才能夠真正做到預防或延緩失智症和認知退化。