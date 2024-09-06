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「甘露水」赴日展出 李遠：台灣國寶回東京

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
日本東京藝術大學大學美術館「黃土水與他的時代」展中，展出十件黃土水作品，包含「甘露水」等三件國美館典藏作品，以及由私人藏家慷慨出借參展的七件作品。圖／文化部提供
日本東京藝術大學大學美術館「黃土水與他的時代」展中，展出十件黃土水作品，包含「甘露水」等三件國美館典藏作品，以及由私人藏家慷慨出借參展的七件作品。圖／文化部提供

有「台灣維納斯」美譽的台灣首座裸女雕塑「甘露水」，由雕塑家黃土水創作於東京。典藏「甘露水」的國美館與黃土水母校、東京藝大共同策畫「黃土水與他的時代」展，昨於東京藝大美術館開幕，離開日本一世紀的「甘露水」以台灣國寶身分重返東京。文化部長李遠昨出席開幕式時，形容自己「陪伴一百年前的黃土水，帶作品回到原來的老家」。

黃土水一八九五年生於台北，是台灣首位入選帝國美術展覽會（帝展）的藝術家，也是首位入學東京美術學校（東京藝術大學前身）的台灣留學生。一九二一年，黃土水以「甘露水」二度入選帝展，隔年受邀於東京和平紀念博覽會台灣館展出。之後「甘露水」輾轉回到台灣，一九五八年消失無蹤，卻在二○二一年重返公眾視野，入藏國立台灣美術館，去年二月被指定為國寶。

國美館依據「國寶及重要古物運出入處理辦法」，在東藝大的協助取得日本免司法追訴與扣押保證文件後，五月向文資局提出申請，六月通過審查出赴日參展。

一九二三年日本發生關東大地震，黃土水在東京的工作室遭震壞，「甘露水」卻安然無恙。李遠表示，「甘露水」回到台灣消失半世紀後又被重新找到，是非常傳奇的故事。

「黃土水與他的時代」精選東京藝大大學美術館典藏的廿世紀初期雕塑及繪畫作品，包含黃土水恩師高村光雲，以及同樣留學東京美術學校的台灣校友李梅樹、陳澄波、李石樵、顏水龍等藝術家的作品。

東京 美術館

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