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多元陪伴照顧服務試辦 外展看護移工將納「責任制」

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
勞動部將重啟外展看護工，新計畫名稱為「移工多元陪伴照顧服務計畫」，拚年底前上路。本報資料照片
勞動部將重啟外展看護工，新計畫名稱為「移工多元陪伴照顧服務計畫」，拚年底前上路。本報資料照片

勞動部將重啟外展看護工，新計畫名稱為「移工多元陪伴照顧服務計畫」，拚年底前上路。不同過往，這次放寬申請資格，不再限制須通過巴氏量表評估、取得外看聘僱資格。勞動力發展署今也向勞動基準諮詢會提案替多元陪伴服務計畫的外展看護工申請適用勞基法第84-1條（俗稱責任制），諮詢會委員通過此案。後續將配合計畫公告。

勞動部曾在2013年推動有鐘點移工之稱的外展看護服務，打破家庭一對一聘僱用模式，改由非營利組織擔任雇主，外派外看到有需求的家庭，但當年適用條件嚴苛、費用過高，導致六年多來僅服務1157次，承辦單位不堪虧損紛紛退場，計畫宣告失敗。

事隔多年，勞動部捲土重來，這次鬆綁適用資格，也預備讓外展看護工工時更加彈性，計畫內容目前尚未公告，然發展署昨已先向勞動基準諮詢會提案申請適用責任制。勞動部條平司司長黃維琛說，外展看護是為了進到家庭協助照顧工作，人員調度、工時安排需要更彈性，諮詢委員也都認同。

他指出，外展看護工進到家庭後，不會全部都是工作時間，也會跟著被照顧者作息間歇性工作，適用責任制後，參考保全每月工時上限288小時。此外，雖不必遵循七休一，但最多只可連續工作12天，一天工時最長14小時（正常12、延長2小時），也必須有例假日。

黃維琛說，要等多元陪伴照顧服務計畫正式上路，外展看護工才會公告納入責任制。

勞動部 工時 看護 移工

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