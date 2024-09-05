影／土耳其航空飛台北遇亂流！6傷其中1送醫 受傷旅客：行李架整個掉下

土耳其航空TK-24航班今天飛往桃園國際機場途中，於台灣時間近下午5點時在空中遇上亂流，當時空服員已經發完飛機餐，旅客正在用餐，飛機上下劇烈顛簸，造成2名空服員、4名旅客受傷。機場公司接獲通知後派遣消防車前往，班機於晚上6點01分抵達桃機，其中一名傷者因頸椎受傷被送往林口長庚醫院治療，其餘傷者則婉拒送醫。

機場公司表示，今天下午4時59分接獲通知，表定下午5點55分自伊斯坦堡飛抵台北的土耳其航空TK-24航班因遭逢亂流需機場救護支援，機場公司消防大隊立即出動2輛救護車、包括竹圍分隊等地區消防隊支援4部救護車、機場緊急醫療聯新醫院出動1部救護車，醫療人員也至現場待命。

受傷旅客表示，正要吃飯的時候飛機突然上下晃動，結果座位上方的行李架整個掉下來砸到頭，飛機裡的大家都雞飛狗跳。一路上搭機都很正常，就突然遇到那一個亂流，然後整個飛機上下震動，但過了那一段就突然停了，後來都很正常。

機場公司說明，TK-24航班總計214位旅客、組員17人。航機降落後，立即由聯新人員進行檢傷及急救作業，經航空公司通報，受傷人員中，有一名女性旅客傷勢較重，由聯新救護車後送林口長庚醫院，其餘皆正常入關。

機場公司指出，接獲通報後立即成立初期應變小組由值日官擔任指揮官，同時通報CIQS通關單位準備旅客通關事，後續機場公司將依強制性報告飛安相關事件處理原則，發送飛安初報表至民航局並複式通報國家運輸安全委員會。

土耳其航空TK-24航班在空中遇上亂流，其中一名傷者因頸椎受傷被送往林口長庚醫院治療。圖／讀者提供