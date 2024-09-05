全台首例「心臟超飽和氧治療」 大幅降低心肌梗塞死亡率

北部一名72歲的張女士患急性前壁心肌梗塞，就醫後立即接受「心臟超飽和氧治療」手術，術後第5天順利出院。亞東紀念醫院表示，該例為國內第一例、亞洲第二例急性心肌梗塞重建血管後執行心臟超飽和氧治療；張女士術後也說，希望藉由自己的經歷，鼓勵其他病友勇敢面對。

72歲的張女士過去患有糖尿病、高血壓、高血脂及抽菸病史，均按規律接受治療，但今年七月因胸悶、氣促和冒冷汗的症狀逐漸加劇，而前往亞東醫院就診，經診斷為急性前壁心肌梗塞，醫院立即啟動D2B團隊於82分鐘完成D2B（從病人到達醫院至心血管打通時間），於左前降動脈植入塗藥支架後，由心臟血管內科心導管室主任杜宗明和醫師蔡浩元共同領導，進行約60分鐘心臟超飽和氧治療。

亞東醫院表示，張女士於術後第5天順利出院、恢復良好，大幅降低心肌梗塞後心肌受損範圍（26%），並減少後續心臟衰竭及心因性死亡之風險。經追蹤檢查報告發現，心臟超音波顯示她的心臟射血分率為61%；心臟磁振造影則顯示心臟功能達到59.1%。張女士表示，感謝醫院努力和細心照顧，自己重獲健康和生活品質，希望藉由自己的經歷，鼓勵其他病友勇敢面對每一個挑戰，不要恐懼治療。