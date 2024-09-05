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全台首例「心臟超飽和氧治療」 大幅降低心肌梗塞死亡率

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
張女士及兒子在記者會上表達感激之情，也希望藉由自己的經歷，鼓勵其他病友勇敢面對。圖／亞東醫院提供
張女士及兒子在記者會上表達感激之情，也希望藉由自己的經歷，鼓勵其他病友勇敢面對。圖／亞東醫院提供

北部一名72歲的張女士患急性前壁心肌梗塞，就醫後立即接受「心臟超飽和氧治療」手術，術後第5天順利出院。亞東紀念醫院表示，該例為國內第一例、亞洲第二例急性心肌梗塞重建血管後執行心臟超飽和氧治療；張女士術後也說，希望藉由自己的經歷，鼓勵其他病友勇敢面對。

72歲的張女士過去患有糖尿病、高血壓、高血脂及抽菸病史，均按規律接受治療，但今年七月因胸悶、氣促和冒冷汗的症狀逐漸加劇，而前往亞東醫院就診，經診斷為急性前壁心肌梗塞，醫院立即啟動D2B團隊於82分鐘完成D2B（從病人到達醫院至心血管打通時間），於左前降動脈植入塗藥支架後，由心臟血管內科心導管室主任杜宗明和醫師蔡浩元共同領導，進行約60分鐘心臟超飽和氧治療。

亞東醫院表示，張女士於術後第5天順利出院、恢復良好，大幅降低心肌梗塞後心肌受損範圍（26%），並減少後續心臟衰竭及心因性死亡之風險。經追蹤檢查報告發現，心臟超音波顯示她的心臟射血分率為61%；心臟磁振造影則顯示心臟功能達到59.1%。張女士表示，感謝醫院努力和細心照顧，自己重獲健康和生活品質，希望藉由自己的經歷，鼓勵其他病友勇敢面對每一個挑戰，不要恐懼治療。

亞東醫院指出，「心臟超飽和氧治療」透過抽取病人動脈血液，經過超飽和氧氣裝置注入高壓力氧氣，再經由心導管將富含高濃度氧氣的血液送入冠狀動脈，藉此有效降低微血管阻塞，改善冠狀動脈微血流，從而減少心肌梗塞的範圍，並進一步預防心臟衰竭等併發症的發生。

亞東醫院心臟血管內科醫師杜宗明說明，「超飽和氧氣治療系統」應用於急性前壁心肌梗。圖／亞東醫院提供
亞東醫院心臟血管內科醫師杜宗明說明，「超飽和氧氣治療系統」應用於急性前壁心肌梗。圖／亞東醫院提供
亞東醫院副院長彭渝森提醒心血管疾病高危險族群，應密切關注自身狀況，定期進行健康。圖／亞東醫院提供
亞東醫院副院長彭渝森提醒心血管疾病高危險族群，應密切關注自身狀況，定期進行健康。圖／亞東醫院提供
亞東紀念醫院經皮冠狀動脈介入治療團隊今日發表全台首例「心臟超飽和氧治療」手術。圖／亞東醫院提供
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亞東醫院 心肌梗塞 醫師

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