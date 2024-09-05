外籍漁工被迫放無薪假 勞動部：跨部會加強工作權

監察院今針對新北地區小卷捕撈季結束後，有漁船雇主、仲介迴避規範讓64位外籍漁工被迫放無薪假，居住環境惡劣且漁工自付，完全未獲得簽約3年的工作保障與資遣費，提案糾正勞動部與新北市政府。勞動部表示，已與新北市政府、農業部漁業署合作建立漁汛期預警機制，保障漁工轉換雇主或工作權益，並強化督導漁船雇主與仲介生活管理責任，確保漁工在台生活與工作權益。

勞動部表示，我國對於漁工權益的保障，不分本外籍漁工一體適用相關勞動法令保障。雇主對於所聘僱漁工如有強制休假、未給付薪資等未全額給付薪資情形，將涉違反就業服務法第57條第9款規定，可處6萬元至30萬元罰鍰。勞動部已函請新北市政府等就所涉個案有無簽署自願離職同意書、有無被扣留證件、有無積欠薪資等事項積極查處，並將依查處事證嚴懲重罰。

勞動部進一步表示，針對部分地區因漁汛期漁船作業特殊性，勞動部已邀集農業部、地方勞工及漁政主管機關及公立就服機構建立自主短期暫停漁撈預警機制，除由農業部協助宣導漁船雇主加強外籍漁工生活管理、依勞動契約履約及督促所委任仲介公司協助辦理外籍漁工轉換事宜等，未來若有其他漁業種類發生類此情節，將主動通報勞動部勞動力發展署，再即時轉請地方主管機關進行專案訪視及關懷，以協調處理聘僱關係、轉換雇主意願與申請、新雇主承接聘僱、生活照顧及住宿地點條件、工資給付與膳宿費負擔、安置保護、追蹤改善與違規調查等，強化外籍漁工權益保護。

此外，針對監察院反映漁船雇主提供住宿環境惡劣、漁工自付住宿費用部分，勞動部說，已請新北市政府加強訪視，改善床位數、馬桶、照明設備、衛生環境，及安裝熱水器等事項，並督促漁船雇主與仲介落實生活照顧計畫書規定。勞動部後續將依照監察院糾正意見，持續檢討精進，並加強跨單位合作，落實維護移工工作權益。