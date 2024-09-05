周末還有1低氣壓恐發展！明後天水氣多 降雨擴大時間曝光

摩羯颱風今早8時已增強為強颱，成為繼凱米之後今年第2個強颱，且未來可能再增強，成為今年最強颱風，而麗琵颱風則在今下午3時20分生成，中央氣象署預報員張竣堯表示，雙颱對台灣均無影響，但近期台灣水氣多；另台灣東方海面有個低氣壓，最快周末可能發展成熱帶性低氣壓，是否增強為颱風還有待觀察。

張竣堯說明，強颱摩羯目前位置位於鵝鑾鼻西南西方660公里海面上，未來向西轉西北西方向往海南島前進，預計明晚至後天通過海南島，有機會登陸；麗琵目前距離台北東北東方約2530公里，以以每小時22轉28公里速度，向北北東轉東北移動，其所在的環境不利於發展，很快就會變性為溫帶氣旋。

張竣堯表示，雙颱風雖對台灣沒直接影響，但摩羯颱風外圍環流間接造成南部沿海、澎湖、蘭嶼、綠島等有長浪發生，且會持續到周末。

溫度部分，根據氣象署官網，今天最高溫位於新北市三峽38.7度，其次為新北市五股38.1度，而桃園市中大臨海站也出現37.8度高溫。氣象署表示，明（6日）桃園以北仍有局部37度以上高溫機率，西半部近山區、河谷也有局部36度高溫，其他地區高溫約33至35度，提醒外出注意防曬、多補充水分。

降雨部分，張竣堯指出，明後2天（6、7日）隨著摩羯颱風遠離台灣，環境風場從東風轉為偏南風，水氣較多，迎風面的南部、東半部地區整天有局部短暫陣雨，其他地區為上半天多雲、午後有局部短暫雷陣雨的天氣型態，中南部及各地山區有局部大雨，清晨中部以北有局部降雨。

周日（8日）環境風場從偏南風轉為偏北風，迎風面北部、東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區午後有局部短暫雷陣雨；下周一、二（9、10日）低氣壓接近台灣，降雨範圍擴大，北部、宜蘭及東半部地區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲天氣，注意午後雷陣雨。