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女性私密處分泌物太多怎麼辦？ 網建議「醫美解決」一勞永逸

聯合新聞網／ 綜合報導
有位女網友表明自己的私密處分泌物很多，想請教其他曾有相同困擾的人「該怎麼辦？」。示意圖／ingimage
有位女網友表明自己的私密處分泌物很多，想請教其他曾有相同困擾的人「該怎麼辦？」。示意圖／ingimage

私密處的困擾，常常讓女性朋友難以說出口，尤其炎炎夏日，私密處更容易孳生細菌導致悶癢。有位女網友在Dcard發文表示，自己的私密處分泌物很多，儘管平時已有吃蔓越莓精華保養，分泌物卻還是沒有減少的跡象，因此想請教其他曾有相同困擾的人「該怎麼辦？」

原PO文中提及自己私密處分泌物很多，導致護墊的用量很大，原則上一天可以用掉4片，通常只要過大概半天沒有換，就會開始有異味。也因為分泌物多要墊上護墊，導致原PO很容易感染，看了很多次醫生，得到的回應都只是開藥，然後說「要常換護墊」。

「這真的很讓人鬱悶、快要抓狂」，她指出尤其夏天，墊一片護墊在私密處真的很悶，是外表看不出來的那種不舒服。因此想問問有沒有跟她一樣有這種困擾的網友們，大家都是怎麼解決的呢？

貼文一出，不少過來人給出建議，認為護墊可以頻繁更換，並嘗試更輕薄的款式，「我也會墊護墊，我都買很薄的那種，妳可以試試看」、「一天只用4片好像太少.，如果真的必要用護墊，一個小時我就會去換一次，2-3天就能用掉一包，妳太省了啦」、「護墊一直墊著真的很悶，我分泌物不多，但就是不想沾到內褲所以墊護墊，夏天真的是地獄」。

但也有人用不慣護墊，「我都不墊護墊的耶」、「我以為醫生會要妳盡量不要用護墊耶」、「有聽過一派是說不要墊護墊（我自己也是沒在墊啦）」；有人則建議，可以用醫美的方式改善，「我記得好像可以做醫美改善，但忘記叫啥了」、「這題我知道！我也有這個問題，後來去診所做蝴蝶電波，之後分泌物真的有減少，我現在已經不太需要護墊了喔」。

生理期 私密處

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