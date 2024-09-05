強颱摩羯外圍環流襲港澳 華航、虎航異動班次一次看

摩羯颱風今增強為強烈颱風，朝向海南島、廣東及廣西方向前進，中華航空宣布，受到摩羯颱風影響，明天往返香港航班異動；台灣虎航也基於飛行安全考量，取消明日澳門來回部分航班。

華航明（6日）往返香港航班異動資訊如下：

航班提前

CI909/CI914、CI915/CI916 桃園往返香港

航班取消

CI919/CI920、CI923/CI924、CI921/CI922 桃園往返香港

CI935/CI936 高雄往返香港

華航建議，旅客可利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊（https://www.china-airlines.com/tw/zh/fly/flight-status/index）。

台灣虎航表示，受到摩羯颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：

2024年9月6日最新航班異動情形如下：

- IT301/IT304 桃園-澳門來回航班取消

- IT371/IT372 台中-澳門來回航班取消

- IT321/IT322 高雄-澳門來回航班取消

其餘航班的實際起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。