強颱摩羯外圍環流襲港澳 華航、虎航異動班次一次看
摩羯颱風今增強為強烈颱風，朝向海南島、廣東及廣西方向前進，中華航空宣布，受到摩羯颱風影響，明天往返香港航班異動；台灣虎航也基於飛行安全考量，取消明日澳門來回部分航班。
華航明（6日）往返香港航班異動資訊如下：
航班提前
CI909/CI914、CI915/CI916 桃園往返香港
航班取消
CI919/CI920、CI923/CI924、CI921/CI922 桃園往返香港
CI935/CI936 高雄往返香港
華航建議，旅客可利用華航網站、下載Mobile APP或使用行動簡訊提醒功能，查詢確認最新航班異動資訊（https://www.china-airlines.com/tw/zh/fly/flight-status/index）。
台灣虎航表示，受到摩羯颱風路徑及外圍環流影響，基於飛行安全考量，台灣虎航航班異動如下：
2024年9月6日最新航班異動情形如下：
- IT301/IT304 桃園-澳門來回航班取消
- IT371/IT372 台中-澳門來回航班取消
- IT321/IT322 高雄-澳門來回航班取消
其餘航班的實際起、降情況，將依天氣狀況調整，各航班最新離到時間，仍以各機場公佈為準。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言