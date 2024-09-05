彰化姐妹遭車撞飛…10歲姊姊經搶救仍離世 交通部長說話了

彰化縣伸港鄉陳姓小姊妹今年2月在行人穿越道遭車輛被撞飛命危，昏迷的10歲姐姐一度恢復意識，甚至還會笑，但經搶救197天，今上午6點55分宣告死亡；而在漢基醫院的妹妹仍昏迷中。交通部長陳世凱表示，今年上半年兒少車禍率已下降，但年底會針對校園周邊道路改善，預計完成200處。

陳世凱今主持道安記者會，針對兒少車事故指出，就數據來看，目前兒少車禍死亡率已下樣，但仍須持續加強，除799處易肇事路段改善，還有2000處省道；重要的是學校周邊道路改善計畫，預計今年底前要完成200處，強調地方也要一起努力，目前各縣市大多縣市都很努力改善路口肇事情況。

交通部路政及道安司長黃運貴補充，針對全台799處路口改善進度，統計至8月25日，已完成245處，較上月增加77處；民眾通報路口完成數中，統計至9月4日，共通報成案637件，其中已完成449件，較上月增加139件；省道路口改善進度統計至8月25日，9月底預定辦理改善500處，今年底預定辦理改善路口達2000處，目前已完成615處，較上月增加377處。

行人早開及專用時相完成進度部分，黃運貴表示，統計至8月25日，目前全台已累計5130處，較上月增加107處；行人穿越道退縮工程部分，全台也有1959處，較上月增加71處。