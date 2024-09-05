大型重機號召8日將「上國道」爭路權 交長陳世凱回應了

為爭取大型重型機車行駛國道路權，大型重機團體將舉辦「98走吧！上國道」活動，號召大型重機車友於9月8日（周日）早上10時全國遍地開花，前往7個國道服務區集結，並提出橫向國道試辦行駛大型重機的訴求。交通部長陳世凱表示，根據民調顯示，6成反對大型重機上國道，但願意討論開放。

中華民國大型重型機車經營同業全國促進會等重機團體，將於周日（8日）舉辦「98走吧！上國道」活動，號召各大型重機騎士前往石碇、中壢、關西、泰安、南投、古坑、東山等7個國道服務區集結，除石碇服務區可騎車前往外，其他需開車前往。

交通網紅「通勤者之歌」也在臉書粉專發文表示，再過2個月，距離重機上國道的相關法規即將三讀通過13年，過去12年來，沒有任何開放進度，即時發起合法集會及連署，仍只換來各種敷衍塞責的說法，在萬不得已的情況下，採取公民不服從的抗爭活動成為唯一的選擇。

「通勤者之歌」表示，但一個民主法治國家不該讓三讀通過的法規變成空頭支票，也不該隨意讓民眾拘提上銬；目前行政機關對於路權的限制已成為對於人權的侵害，因此這周末早上8時，號召關心道路平權的用路人到石碇休息站，不分車種、不分你我，以歡樂、和平、合法的車聚，表達對交通安全的想望。