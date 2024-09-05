舞台劇父子衝突勾童年遺憾 伊正願當孩子朋友

舞台劇「時光の手箱：我的阿爸和卡桑」6日起在國家戲劇院啟動台北巡迴，今天舉行總彩排記者會，戲內父子衝突勾起演員伊正的童年遺憾，更決心當孩子的朋友，相信他們是獨立個體。

今天預演的15分鐘片段中，在二戰末期黃金禁運、煤礦業沒落背景下，男主角蔭山征彥所飾演的基隆礦業顏家長子向父親伊正提議，想改做新事業並解僱礦工，讓伊正氣得飆罵：「丟人現眼，咱顏家傳統是在挖金子，你現在說要做衛生套生意？」成為舞台劇名場面之一。

全劇探討個人身分認同與家庭間衝撞，台詞部分日語占比高達6成。在戲外，蔭山征彥除了是演員，同時擔任伊正的日文指導，伊正笑說：「我要用他教我的日文來罵他。」他也不忘感謝蔭山征彥很有耐心，為他錄下所有日文台詞，細細分段解釋意思。

對於劇中父子衝突，伊正特別有感觸，由於父母都是軍人出身，常以「軍事化」命令口吻教育他，導致雙方有口角爭執。最嚴重的一次是吵架後，父親騎著機車試圖追上伊正，卻被他甩開的手揮到摔倒，還被機車壓住，「現在想到這幕還是很虧欠，但當下真的沒有辦法把父親扶起來」。

長大後，伊正才能理解父親的作為不一定合理，卻是真心為他好。現在育有2女的他，選擇和孩子當朋友，聊天時不避諱生死議題，就算未來女兒的人生理念與他背道而馳，也得學會尊重，「要相信孩子是獨立的個體，不是父母的附屬品。」

「時光の手箱」明天起至8日在台北首演，伊正興奮表示已邀請50人親友團，一睹他的舞台劇處女秀；3度演出女主角的大久保麻梨子則透露父母會特地從日本飛來台灣觀賞。

原著作家兼演員一青妙表示，日本親友從2019年就期待想欣賞，但因為疫情因素不克前來，這次終於有機會訂機票過來，更許願「時光の手箱」能巡演到日本，分享這段台日故事。