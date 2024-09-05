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小行星墜落地球！鹿林天文台研究員拍下罕見珍貴畫面

中央社／ 桃園5日電
根據國際流星組織通報，今天凌晨有顆小行星進入地球大氣層。圖截自鹿林天文台臉書
根據國際流星組織通報，今天凌晨有顆小行星進入地球大氣層。圖截自鹿林天文台臉書

根據國際流星組織通報，今天凌晨有顆小行星進入地球大氣層，中央大學鹿林天文台也分享珍貴短片，研究人員指出，因為小行星被提早發現、精準預測，還被記錄下來，所以格外珍貴。

國立中央大學天文研究所「鹿林天文台」臉書（Facebook），昨天轉發國際流星組織（InternationalMeteor Organization）4日通報，5日凌晨將有一顆編號為CAQTDL2的小行星進入菲律賓呂宋島附近的大氣層。今天凌晨更分享一段短片，一片漆黑天空突然被小行星發出的亮光點亮，短短幾秒就消失在地平線，引發網路熱議。

拍攝上傳這段影片的鹿林天文台觀測助理蕭翔耀告訴中央社記者，昨天下午在FB經同好通知說4日發現一顆新的小行星，且根據計算軌道將會撞進地球，時間約為5日凌晨12時40分許地點則在菲律賓北部附近，鹿林天文台也用望遠鏡去看這顆小行星，更拍到一些珍貴影像。

蕭翔耀說，因為這顆小行星是臨時發現，且觀測資料很少，他也從昨晚11時30分起自行架設單眼相機透過錄影方式紀錄，但因颱風影響，所以閃電非常多，很多民眾看到的其實是閃電，小星星墜落跟閃電不一樣處，在於閃電就是一瞬間，但流星造成的亮光是較平緩，如影片中「緩慢的稍微亮起，然後越來越亮最後暗下去」。

蕭翔耀指出，這畫面之所以珍貴，是因為它被提早發現且精準預測，而且被人們記錄下來，以往有些人拍到很亮的流星，但多未事先發現，因此不只是台灣，甚至對全球天文學界都算是罕見的珍貴畫面，「因為太難了、太難了」，且這個小行星只有1公尺左右，在宇宙中比灰塵還不如，因此格外珍貴。

中央大學天文所博士後研究員林忠義告訴中央社記者，許多單位透過巡天望遠鏡發現新的近地天體或移動天體就會給予「暫時性」編號，這顆小行星的編號為CAQTDL2，一般而言一天可能有「數十個」天體，在天體軌道確定後，就會給予正式的編號，像這顆小行星就叫2024 RW1，它是一顆約1公尺大小的小行星，（或有人稱為流星體比小行星還小的天體）。

林忠義指出，其實範圍從數公尺到數百公尺都叫小行星，但在進入地球大氣層時可能分裂成數十個碎塊落下，依其大小及組成材質，可能在大氣層中燃燒殆盡形成流星，或落在地面成為隕石，至於較大、較引起觀察注意的，有些則叫做「具有潛在威脅性的小行星」。

林忠義說，因為「具有潛在威脅性的小行星」的軌道跟地球有交會並撞上地球，研究單位就會觀察、長期監測，對科學家而言就是知己知彼，百戰百勝，利用科技設備，像是光譜、濾鏡去區分其成分，較具威脅的小行星，科學家就必須想辦法在撞擊前改變其軌道或將之摧毀。

中央大學 科學家 颱風

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