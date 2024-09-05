指甲莫名長出一條黑線 醫師：最嚴重可能是「這種癌」

指甲出現黑色條紋，是正常現象還是生病？開業皮膚科醫師趙昭明表示，正常的指甲通常不會出現黑色縱紋，最常見出現黑色縱紋的原因是黴菌感染、藥物導致，最嚴重是黑色素瘤導致，不過通常都是良性的病變，極少機率是惡性腫瘤導致，但民眾難以透過肉眼，自行辨別黑色縱紋是良性還是惡性，建議應就診確認。

趙昭明表示，指甲長出黑線學理上稱之「縱向黑甲症」，而指甲長出黑線有各種不同的方式，有些是從指甲甲床長到指尖，顏色呈現淡灰色，這類較高的機率是黴菌引起的灰指甲；如果是黑線顏色非常深，而且黑線的線後粗細不一，濃淡也有落差，特別是40歲以後才出現黑線，很可能黑色素瘤導致，這類的黑色素瘤通常是良性腫瘤，鮮少是惡性黑色素瘤，但通常難以自行辨別，需要透過檢查才能確認。

不過有些患者的指甲黑線，屬於一條細細的線，很像被原子筆畫到，趙昭明說，這類很可能是服用藥物，或是體內荷爾蒙不平衡，讓體內的黑色素細胞被活化，在指甲生長的過程中，帶出了黑色素，這種通常只要停止服用藥物，或是指甲長長後就不會再次出現，但也要提醒這類患者很可能是身體健康失去了平衡，建議要多注重身體狀況。

趙昭明表示，健康的指甲底色應該是呈現「粉紅色」且指甲表面具有光澤、無龜裂、無凹洞，厚度均勻。特別是壓下指甲前端後放開，血色立即恢復，表示循環良好，如果不具備上述的條件，都很可能是身體健康出狀況，不得輕忽。