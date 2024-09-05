新加坡M痘患者隔離21天 疾管署羅一鈞：不跟進

為防M痘傳染，新加坡當局宣布將針對患者與密切接觸者採21天隔離措施。衛福部疾管署今天表示，國內不會加嚴邊境管制或隔離措施，經醫師評估有病情上需要者才會住院隔離。

新加坡為防範M痘（Mpox）傳染，如果發現確診病例，患者和密切接觸者將送往國家傳染病中心等醫療機構進行檢測和隔離，隔離天數達21天；當局也在港口和機場設立體溫檢測站，監測從有傳播風險國家入境的旅客和機組人員。

疾管署發言人羅一鈞對媒體說明，推測新加坡國內是因本土疫情沒有廣泛流行，疫苗整備也較為不足，僅提供醫護人員接種，因此需要較強力的隔離措施。

至於國內狀況，羅一鈞說，過去曾於首例發生的第1個月，採取強力隔離措施，但當時造成病床資源遭占用、個案長時間被隔離身心煎熬，及醫護人員照顧負擔等問題，因此自去年3月開始提供疫苗接種後，經專家會議討論，於當年4月起修改個案處置方式。

現行處置方式，通報或確診個案經臨床專業評估，若經醫師評估，醫療上無住院治療照護的需要，且家中可1人1室，即可返家自主健康管理，並由衛生單位定期追蹤關懷。

機場港口體溫監測方面，羅一鈞指出，國內自從嚴重急性呼吸道症候群（SARS）疫情以來，一直都有採取體溫監測措施；但邊境防堵只是一時，終究不一定攔得住，因此仍持續呼籲高風險民眾盡速完成2劑疫苗接種。

疾管署統計，8月27日至9月2日新增5例M痘確定病例，其中包含4例本土病例，為本國籍20多歲至30多歲男性，居住縣市為北部3例及中部1例，發病日介於8月21日至25日；另1例境外移入病例感染國家為菲律賓。

疾管署並表示，已依文獻發布的Clade Ib型核酸檢驗方法（Real-Time PCR）建置國內快速檢驗技術，9月2日已上線使用，針對M痘確定個案檢體進行分型檢測，可加速Ib型的檢驗。

M痘在非洲多個國家快速擴散，世界衛生組織（WHO）宣布在非洲升溫的M痘疫情已構成「國際關注公共衛生緊急事件」。隨後瑞典證實出現第1起感染較危險M痘病毒株的案例，為非洲以外的首例；泰國也證實出現亞洲首例Ib型M痘病例，患者曾有非洲旅遊史。