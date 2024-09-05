民眾發現字體變了…證實車站名陸續換成「黑體」 北捷揭原因

台北捷運表示，正將全系統站名指標逐步汰換為高齡長者、失智者更易辨讀的黑體；黑體筆畫厚度均勻、粗細相同，創造友善高齡長者及旅客的乘車環境。

台北捷運以新聞稿表示，部分民眾發現近期捷運車站站名字體變得不一樣，因為北捷正依據「台北都會區大眾捷運系統指標系統設計準則」最新版內容，陸續進行站名字體調整作業，將全系統站名指標逐步汰換為高齡長者、失智者更易辨讀的黑體。

北捷指出，由於黑體具有筆畫厚度均勻、粗細相同、醒目易辨識等特性，與相關單位幾經討論，決定將車站站名字體變更為黑體，讓旅客更清晰易辨，創造更宜居宜行的友善城市。

北捷表示，站名字體沿革分為2階段，第1階段由112年6月起，為了迎接疫情過後日益增加的日、韓籍遊客，特地將台北車站、台北101/世貿、西門、龍山寺、劍潭等21個觀光客眾多的重點車站，在既有站名字體基礎下，加貼日、韓文指標，方便日、韓觀光客。

第2階段則是配合建構高齡長者及友善失智搭乘環境，並依捷運局最新公布的「台北都會區大眾捷運系統指標系統設計準則」，未來捷運路線站名字體將全面使用黑體。

因應社會人口結構急遽變化，北捷說，在各車站持續推動高齡友善環境，包括首波擇定捷運旅運量高、重要轉乘、鄰近醫院及長者進出較多的車站，放大站內「指標字體」與「圖示」、增加方向性地貼等友善措施，其他車站也會陸續更新。

同時，車站陸續增加各項無障礙措施，包含增設電梯、電扶梯、增加無障礙廁間、廁間增設扶手欄杆、調整車站站名字體等，創造多元友善的大眾運輸。