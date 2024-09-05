7成圓禿患者年輕時就掉髮 近三成恐惡化成「宇宙禿」

圓禿被喻為「鬼剃頭」，因為無緣無故頭上禿了一大塊，造成病患情緒及心理衝擊。林口長庚醫院皮膚免疫科主任鍾文宏表示，圓禿是一種免疫疾病，並非一般落髮，以國人一輩子發生圓禿的盛行率推估，有4至5萬人有圓禿困擾，從2歲幼兒到80歲老年人都有可能發生，高達7成患者在10到25歲出現症狀。

台灣皮膚科醫學會理事長趙曉秋表示，圓禿可能發生在身體任何有體毛的部位，好發頭皮 ，造成不同程度的落髮。大部分圓禿患者一開出現10元硬幣大小的圓型斑塊落髮，逾3成患者進展成多發性、大範圍圓禿 。嚴重者可能全部頭髮掉光，稱作「全頭禿」，有1%患者會進展到全身禿，被稱為「宇宙禿」，全身毛髮脫落，連眉毛跟睫毛都掉光。

圓禿目前確切成因不明，但「壓力、受傷或疾病」都是誘發因子。鍾文宏說，圓禿不只是毛髮問題，更會造成心理障礙，研究顯示，近9成患者會遮蔽掉髮彌補外觀形象，超過6成因病影響生活重大決定，避免參加團體活動，減少與家人、朋友的互動，近四分之一人因病曠課缺勤。

台北榮民總醫院皮膚部主任陳志強表示，掉髮會對身心造成嚴重打擊，曾有患者說：「寧可死也不要掉頭髮！」也有許多乳癌患者最大的衝擊不是化療，而是掉髮。可見頭髮對外貌自信的重要，尤其是圓禿反覆的病程會讓患者產生焦慮、憂鬱，對生活品質及心理健康有嚴重影響。

一名髮型設計師分享個人經驗，25歲開始落髮，尋遍各科醫師，打類固醇、吃類固醇，任何坊間的偏方都試過，包括拜神明，到最後禿光了，心理衝擊非常大。她提到，剛開始使用類固醇的效果非常不錯，但是月亮臉、水牛肩等副作用都出來，而且後來又開始掉髮，大受打擊。

圓禿常見於20至50歲成年患者，輕微者會禿一塊、嚴重則出現廣泛性斑塊。兒童若有圓禿問題，80%在未經治療的情況下再長出頭髮。圓禿病程因人而異，部分中輕度患者會在一年內再生新髮，但多數會在5年內復發，甚至進展成全頭禿或全身禿，較難自行恢復。

民眾常不清楚圓禿造成的落髮問題是一種免疫疾病，台灣皮膚科醫學會邀集專家共同制定發布「圓禿診斷及治療共識」，終極目標是阻止疾病進展、使毛髮重新生長，進而改善生活品質。陳志強說，治療方式依據圓禿嚴重程度進行分層治療，跟上國際圓禿治療新趨勢。

鐘文宏說明，治療圓禿的終極目標是阻止疾病進展、使毛髮重新生長，進而改善生活品質 。臨床上會以頭皮頭髮掉落程度區分圓禿的嚴重性，若頭髮掉落程度在20%以下為輕度圓禿，21至49%為中度，50到100%則為重度圓禿。

陳志強表示，治療上依據圓禿嚴重程度進行分層治療，針對12至18歲青少年及成人，如為輕至中度圓禿，以外用皮質類固醇或病灶内注射皮質類固醇治療，若為嚴重圓禿，第一線治療則建議以口服或靜脈注射皮質類固醇或口服JAK抑制劑，搭配外用或病灶內注射皮質類固醇治療。

鐘文宏主任說，JAK抑制劑可用於12歲以上嚴重圓禿患者，可避免發炎反應、調節免疫系統，減少免疫系統對毛囊的錯誤攻擊與發炎反應，進而改善落髮。研究顯示，針對原本是平均9成落髮的嚴重圓禿患者，在治療後頭髮重新生長，約4成患者經過48週頭髮恢復到8成或以上的頭髮覆蓋率。

醫師呼籲，若有不明原因掉髮應盡速求診皮膚科醫師，及早治療。除此之外，保持良好的生活習慣，包括均衡飲食、適量運動、遠離壓力等，都有助於提升免疫力，減少疾病的復發。