1至6月行人死亡數「不減反增」交長陳世凱：2肇因導致

交通部今舉辦9月份道安記者戶，這也是新任交通部長陳世凱9月2日正式上任後，首場主持記者會。陳世凱表示，為達到賴清德總統2030年交通事故死亡人數降低50％，過去設定每年下降5％目標將提高至7％，但統計今年1至6月日行人死亡數，相比去年同期不減反增，為此9月起加強執法，增加見警率。

1至6月各縣市行人死亡數。圖／交通部提供

今年1至6月道路交通事故19萬2864人，相比去年同期減少9017人，減幅4.5％；受傷人數25萬7380人，比去年同期減少1萬3339人，減幅4.9％；30日死亡人數1428人，比去年同期減少141人，減幅9％。

1至6月交通事故統計。圖／交通部提供 1至6月交通事故統計分析。圖／交通部提供

為洗刷行人地獄汙名，交通部去年6月底起對汽車未禮讓行人重罰，但交通部指出，機車、高齡者、酒駕、兒少死亡人數均較去分同期減少，但行人死亡反增多。根據統計，今年1月到6月行人死亡達183人，較去年同期增加5.8％，也就是重罰上路前多了10人死亡。

而1至6月各縣市行人死人統計，新竹市增加10人最多，死亡累計12人；台中市增加7人，死亡28人；桃園市增加4人，死亡27人；高雄市增加4人，死亡15人；嘉義市增加4人，死亡6人；新竹縣增加4人，死亡5人。

交通部路政及道安司長黃運貴表示，今年1至4月死亡人數逐月下降，但有觀察到5、6月有回升趨勢，因此8月已行文給各縣市政府，針對未達標縣市政府要求有積極防制作為，9月起也加強執法，增加見警率。

統計今年1至6月行人事故肇因，車輛未依規定禮讓行人釀39死，占21.3％；未依標誌或標線穿越道路釀35死，占19.1％；恍神、緊張、心不在焉分心駕駛釀21死，占11.5％；未依號誌或手勢指揮穿越道路釀9死，占4.9％；未依規定減速釀8死，占4.4％。

陳世凱說，根據行人死亡肇事樣態統計及分析，顯示車輛未依規定停讓行人占20%，比例相當高，另行人未依標線穿越道路，也占19%，加起來約40%，未來除宣導教育外，更重要的是執法，已跟警政單位溝通，執法可更加強，見警率再增加，無論汽車或行人違規，都是目前造成行人死亡最高的2個比例，除教育外，也會窮盡一切交通工程方式改善，最重要的執法強度也希望能夠增加。

陳世凱說，他自己開車有點慢，遇到驚險事件不多，但機車和汽車搶道，是大家都感受得到的問題。他開車觀察也發現，有車輛未依照規定禮讓行人，他自己開車很標準，都要禮讓行人，但在路上看到不少車輛做不到禮讓，這部分要更加強。

陳世凱強調，賴清德總統宣示提到，盼2030年能達到挑翁事故死亡降低50％目標，等於每年至少要下降7％，今年1至6月道路交通事故件數及死傷，均較去年同期減少，目前初步已達標，未來要繼續努力，重要是控制每年降低7％的目標。