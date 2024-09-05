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職災案件不斷 何佩珊：修職安法加強承攬責任

中央社／ 台北5日電
勞動部長何佩珊（右二）今前往訪視職業傷病診治、職能職災復健雙認可專責的林口長庚醫院，關懷正接受職能復健的勞工。記者葉冠妤／攝影
勞動部長何佩珊（右二）今前往訪視職業傷病診治、職能職災復健雙認可專責的林口長庚醫院，關懷正接受職能復健的勞工。記者葉冠妤／攝影

勞動部擬修職業安全衛生法，盼提高罰則、加強管理責任。勞動部長何佩珊今天說，盼藉由承攬責任加強降低職災發生，目前加緊修法作業，盼明年立法院第1會期前推出草案。

國內近期職災案件不斷，8月時台中、淡水才發生公共工程重大職業災害案件，雲林縣虎尾鎮昨天1間飼料廠也發生工安意外，釀3死1重傷。

何佩珊今天到林口長庚醫院訪視職業傷病診治及職能復健業務時接受媒體聯訪，針對近期重大職災案件，她表示，將透過修職安法降低職災。

何佩珊指出，職安法是她很重視的法律，已經要求職安署加緊作業，尤其是加重承攬責任，近期幾件重大職災都與國公營企業承攬型態複雜有關，且國內營建工程也多有承攬業務。

何佩珊說，承攬雖然可降低成本的優點，但同時也會加劇職災發生可能性，希望藉由承攬責任加強來提醒國公營事業善盡社會責任，這方面政府責無旁貸。

關於修法進度，何佩珊表示，目前正在加緊處理中，希望年底推出草案，明年立法院第1會期推動修法。

職安署長鄒子廉說，下週會召開跨部會減災會議，針對國營事業，包含台電、中油等，還有公共工程等進行職業安全檢討。

何佩珊 職業安全 職災

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